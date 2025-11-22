Введите ваш ник на сайте
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда

Сегодня, 01:25

«Бирмингем Сити» анонсировал строительство нового стадиона на 62 тысячи мест.

Клуб Чемпионшипа хочет возвести арену в стиле кирпичного завода. Это отсылка к промышленному наследию региона.

Его особенностью станут 12 башен в форме дымовых труб. Они обеспечат структурную поддержку крыши, в них разместятся лифты и лестницы, а также они будут помогать с вентиляцией.

Как пишет ESPN, стоимость проекта составит не менее 2,5 миллиарда фунтов. Стадион планируют построить к началу сезона-2030/31.

Фото: твиттер «Бирмингем Сити»

Источник: твиттер «Бирмингема»
