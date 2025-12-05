Сафонов ответил, кто сильнее как тренер – Энрике или Мусаев

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов на ютуб-канале Федора Смолова высоко оценил своего главного тренера Луиса Энрике.

– Мне кажется, самый сильный тренер, с которым я работал, именно главный тренер.

– Не Мурад Олегович [Мусаев] даже?

– Не в обиду всем тренерам, с которыми я работал, но разница чувствуется, разница видна. Однако давай будем честны, я не тот человек, который проводит на тренировке с ним много времени. Всe равно у меня есть своя работа, и я не могу полностью оценить, допустим, его вклад именно на тренировке.

Но в плане подготовки команды за полем, теории, тактики – это топ-уровень. Самое главное, всe, что он хочет, команда может выполнить. Собраны те футболисты, которые могут выполнять то, что ему нужно, поэтому всe работает.