Оксана Самойлова прокомментировала инцидент с Мбаппе

Российская блогерша Оксана Самойлова честно рассказала о скандальном эпизоде с нападающим «Реала» Килианом Мбаппе.
- Французский футболист задел плечом жену Джигана на выходе из отеля в Париже.
- В России призвали отменить Мбаппе после инцидента с Самойловой.
«Единственный вопрос у меня: нахрена он зашел в мой отсек крутящийся, не мог подождать следующего?
Не почувствовала удара, только лeгкое касание, а о случившемся узнала на следующий день из новостей», – сказала Самойлова.
- Мбаппе из-за травмы не играет с 21 февраля. У него растяжение связок левого колена. Ему не потребуется операция.
- В этом сезоне форвард провел за «Реал» 33 матча, забил 38 голов и сделал 6 ассистов.
- Сообщалось, что Килиан поставил ультиматум клубу.
Источник: «Бомбардир»