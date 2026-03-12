Оксана Самойлова прокомментировала инцидент с Мбаппе

Российская блогерша Оксана Самойлова честно рассказала о скандальном эпизоде с нападающим «Реала» Килианом Мбаппе.

Французский футболист задел плечом жену Джигана на выходе из отеля в Париже.

«Единственный вопрос у меня: нахрена он зашел в мой отсек крутящийся, не мог подождать следующего?

Не почувствовала удара, только лeгкое касание, а о случившемся узнала на следующий день из новостей», – сказала Самойлова.