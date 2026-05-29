Карпин объяснил, почему не будет вызывать Сафонова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отсутствие Матвея Сафонова. Вратарь «ПСЖ» 30 мая сыграет в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом».

– Почему нет Сафонова?

– Его нет, потому что 30 мая финал Лиги чемпионов. В сборную России после финала не приедет, мы даем ему паузу. Решили, что нецелесообразно вызывать.