Карпин объяснил, почему не будет вызывать Сафонова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отсутствие Матвея Сафонова. Вратарь «ПСЖ» 30 мая сыграет в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом».
– Почему нет Сафонова?
– Его нет, потому что 30 мая финал Лиги чемпионов. В сборную России после финала не приедет, мы даем ему паузу. Решили, что нецелесообразно вызывать.
- Сафонов провел в этом сезоне за «ПСЖ» 26 матчей, пропустил 27 мячей и 12 раз отыграл на ноль.
- Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало – в 19:00 по московскому времени.
