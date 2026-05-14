«Получится «Детройт» с русской пятеркой»: Геркус – о русском курсе «ПСЖ»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал интерес «ПСЖ» к двум россиянам: Матвею Кисляку и Алексею Батракову.

«Кисляк может заиграть в «ПСЖ». Они с Батраковым две наши ярчайшие молодые звезды. Матвей сейчас ровно в таком возрасте, когда никто не может сказать про его следующий шаг, получится или нет. Никто не знает, и никто не скажет, что он не сможет заиграть там.

Если он поиграет с крутыми партнерами, то вполне может перейти на следующий уровень. Почему нет? Будет слишком сказочно, если «ПСЖ» возьмет и Батракова, и Кисляка этим летом. Получится такой «Детройт» с русской пятеркой», – сказал Геркус.