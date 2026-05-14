Сафонов прокомментировал досрочное чемпионство «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями после выигранного матча с «Лансом».

Парижане победили со счетом 2:0 и досрочно стали чемпионами.

Сафонова признали лучшим игроком золотого матча.

В его активе 12 сухих игр из 25 в сезоне-2025/26.

– Думаю, что после второго гола было видно, как радовалась команда, насколько этот матч был важен для нас, что мы хотели именно сегодня закрыть все вопросы.

Потому что там были математические какие-то шансы, и сегодня важно было выиграть и показать, что в этом сезоне мы чемпионы, и мы чемпионы по праву.

– Весь стадион сегодня кричал ваше имя в очень негативном ключе. Люди были недовольны, что не получается вам забить. Ну а фанаты «ПСЖ» уже вас сравнивают с Яшиным. Вам каково от этого сравнения?

– Ну, видимо, хорошо, что я не до конца понимаю французский, потому что я не понял, что кричали, если кричали мне. Поэтому на меня это никак не действует.

Я делал свою работу, и болельщики соперника как раз таки… Явно, ну это логично, что они будут недовольны. Но я рад, что я вызвал такую бурную эмоцию у них, и я думаю, что им понравился матч, поэтому я думаю, что матч был классный.

Насчет сравнения с Яшиным, я думаю, что это слишком сказки какие-то, и я думаю, что тут нет места этому сравнению. Люди могут говорить все, что угодно, но я думаю, что сравнивать невозможно.