Лига 1. «ПСЖ» без Сафонова сыграл вничью с «Лорьяном» (2:2)

«ПСЖ» в 32-м туре Лиги 1 обменялся двумя голами с «Лорьяном». Парижане дважды вели в счете.
Ворота «ПСЖ» защищал Ренато Марин. Россиянину Матвею Сафонову предоставили отдых.
«ПСЖ» лидирует в таблице с семиочковым отрывом. «Лорьян» занимает девятую строчку.
«ПСЖ» не побеждает «Лорьян» с 2022 года.
Впереди у парижан ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (6 мая).
Франция. Лига 1. 32 тур
ПСЖ - Лорьян - 2:2 (1:1)
Голы: 1:0 - И. Мбайе, 6; 1:1 - П. Пажи, 12; 2:1 - В. Заир-Эмери, 62; 2:2 - Т. Айегун, 78.
Источник: «Бомбардир»