Лига 1. «ПСЖ» без Сафонова сыграл вничью с «Лорьяном» (2:2)

«ПСЖ» в 32-м туре Лиги 1 обменялся двумя голами с «Лорьяном». Парижане дважды вели в счете.

Ворота «ПСЖ» защищал Ренато Марин. Россиянину Матвею Сафонову предоставили отдых.

«ПСЖ» лидирует в таблице с семиочковым отрывом. «Лорьян» занимает девятую строчку.

«ПСЖ» не побеждает «Лорьян» с 2022 года.

Впереди у парижан ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (6 мая).