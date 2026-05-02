АПЛ. «Арсенал» разгромил «Фулхэм» и оторвался от «Ман Сити» на 6 очков

«Арсенал» крупно выиграл в 35-м туре чемпионата Англии.

Команда Микеля Артеты на своем поле разгромила «Фулхэм» со счетом 3:0.

Виктор Дьекереш оформил дубль и ассистировал Букайо Сака.

С 76 очками «Арсенал» занимает первое место в таблице АПЛ. Отрыв от «Манчестер Сити» увеличился до 6 баллов, но соперник имеет два матча в запасе.