АПЛ. «Арсенал» разгромил «Фулхэм» и оторвался от «Ман Сити» на 6 очков

«Арсенал» крупно выиграл в 35-м туре чемпионата Англии.
Команда Микеля Артеты на своем поле разгромила «Фулхэм» со счетом 3:0.
Виктор Дьекереш оформил дубль и ассистировал Букайо Сака.
С 76 очками «Арсенал» занимает первое место в таблице АПЛ. Отрыв от «Манчестер Сити» увеличился до 6 баллов, но соперник имеет два матча в запасе.
Англия. Премьер-лига. 35 тур
Арсенал - Фулхэм - 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 - В. Дьекереш, 9; 2:0 - Б. Сака, 40; 3:0 - В. Дьекереш, 45+4.
Источник: «Бомбардир»