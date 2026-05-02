Соболев забил ЦСКА в дельфиньем прыжке

В эти минуты проходит матч 28-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Хозяева открыли счет на пятой минуте.
Однако затем «Зенит» не только отыгрался, но и вышел вперед. На 51-й минуте у гостей отличился Александр Соболев, переправивший мяч в ворота в дельфиньем прыжке.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры на «ВЭБ Арене».
- «Зенит», если победит, возглавит турнирную таблицу, подвинув «Краснодар» на вторую строчку.
- ЦСКА, если уступит, останется на шестой строчке.
- У ЦСКА ноль побед в последних четырех матчах.
