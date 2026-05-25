Сперцян назвал условие, при котором останется в «Краснодаре»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян сделал новое заявление о своем будущем в клубе.

Ранее он допустил, что уже провел последний матч за «быков» – против «Спартака» в суперфинале FONBET Кубка России.

«Вероятность моего ухода есть. Посмотрим.

Я расположен как уехать, так и остаться бороться здесь в случае, если не будет предложений», – сказал Сперцян.