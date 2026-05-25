Сперцян назвал условие, при котором останется в «Краснодаре»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян сделал новое заявление о своем будущем в клубе.
Ранее он допустил, что уже провел последний матч за «быков» – против «Спартака» в суперфинале FONBET Кубка России.
«Вероятность моего ухода есть. Посмотрим.
Я расположен как уехать, так и остаться бороться здесь в случае, если не будет предложений», – сказал Сперцян.
- Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 25 миллионов евро.
- В сезоне-2025/26 Сперцян забил 14 голов и сделал 18 ассистов в 42 матчах.
- У него контракт с «Краснодаром» до 30 июня 2029 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»