Совладелец «Спартака»: «В следующем году будет чемпионство»

Совладелец «Спартака» Вагит Алекперов дал обещание болельщикам после суперфинала FONBET Кубка России-2025/26 в «Лужниках».

«Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз.

«Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.

– Потрясающая игра.

– В следующем году идете за чемпионством?

– В следующем году будет чемпионство.