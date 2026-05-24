Совладелец «Спартака»: «В следующем году будет чемпионство»

Совладелец «Спартака» Вагит Алекперов дал обещание болельщикам после суперфинала FONBET Кубка России-2025/26 в «Лужниках».
- «Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз.
- «Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.
– Потрясающая игра.
– В следующем году идете за чемпионством?
– В следующем году будет чемпионство.
Источник: «Матч ТВ»