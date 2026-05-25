Нагучев пошутил о сломанном трофее Кубка России

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев с юмором высказался о том, что футболисты «Спартака» разбили трофей Кубка России.

В воскресенье красно-белые выиграли FONBET Кубок России.

В суперфинале турнира они победили «Краснодар» по пенальти.

Во время празднования вингер «Спартака» Пабло Солари разбил трофей.

Позднее футболисты столичной команды доломали кубок – от него остался лишь каркас.

«Есть полуфинал кубка, а есть полукубок финала», – написал Нагучев в своем телеграм-канале.