Нагучев пошутил о сломанном трофее Кубка России

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев с юмором высказался о том, что футболисты «Спартака» разбили трофей Кубка России.
- В воскресенье красно-белые выиграли FONBET Кубок России.
- В суперфинале турнира они победили «Краснодар» по пенальти.
- Во время празднования вингер «Спартака» Пабло Солари разбил трофей.
- Позднее футболисты столичной команды доломали кубок – от него остался лишь каркас.
«Есть полуфинал кубка, а есть полукубок финала», – написал Нагучев в своем телеграм-канале.
