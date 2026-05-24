Защитник «Ротора»: «Преступник от футбола отменил наш гол»

Защитник «Ротора» Максим Храмцов выразил недовольство судейством в ответном стыковом матче с «Акроном» в Самаре (1:0).

На 69‑й минуте субботней игры «Ротор» забил второй мяч, но после видеопросмотра арбитр решил отменить гол Саида Алиева из‑за нарушения в атаке. В первой встрече волгоградцы уступили 0:2.

«Наших болельщиков было в два раза больше, чем у «Акрона». Нас понесло, как на крыльях. Забили гол, второй – а преступник от футбола отменил его», – сказал Храмцов.