Тренер «Ротора» обвинил судей в отмене чистого гола

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфенов высказался об ответном стыковом матче с «Акроном» (1:0) в Самаре.

На 69‑й минуте субботней игры «Ротор» забил второй мяч, но после видеопросмотра арбитр решил отменить гол Саида Алиева из‑за нарушения в атаке. В первой встрече волгоградцы уступили 0:2.

– Почему не удалось дальше пройти?

– Потому что отменили мяч чистый. И, если вы вспомните, мы молчали после первого матча – 4-я минута, удаление защитника на 4-й минуте... Посмотрел бы я этот эпизод против «Краснодара», «Зенита», «Спартака» или «Локомотива». То, что сегодня, – ну это надо зайти и ребятам посмотреть в глаза.

Я горд своей командой, это очень сильный коллектив. Горд болельщиками, поддержкой, которая с нами всегда рядом. Слушайте, на нас по 35-40 тысяч ходят, мы богаты именно армией болельщиков. Ну ничего, мы доберемся [до РПЛ] тоже.