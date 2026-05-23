Заявление владельца «Акрона» об уходе Дзюбы

Павел Морозов, владелец «Акрона», высказался об уходе Артема Дзюбы по окончании карьеры.
«Мы завершаем сотрудничество с Артeмом Дзюбой: контракт продлен не будет. Артeм вошел в историю клуба, стал лучшим бомбардиром «Акрона», побил всевозможные рекорды в российском футболе. Дзюба помог нашему клубу на определeнном этапе развития. Мы благодарны ему за его отношение и вклад в результаты.
«Акрону» нужны новые герои, мы хотим дальше расти и развиваться, делать ставку на новые имена и, в том числе, собственных воспитанников, которым мы много доверяли в прошедшем сезоне», – сказал Морозов.
- Дзюба провeл за «Акрон» 52 матча во всех турнирах с 2024 года, забил 18 мячей и отдал 12 голевых передач.
- Форвард остаeтся лучшим бомбардиром в истории РПЛ – на его счeту 177 голов.
- Дзюба продолжит карьеру в московской «Родине».
Источник: телеграм-канал «Акрона»