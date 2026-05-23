Заявление владельца «Акрона» об уходе Дзюбы

Павел Морозов, владелец «Акрона», высказался об уходе Артема Дзюбы по окончании карьеры.

«Мы завершаем сотрудничество с Артeмом Дзюбой: контракт продлен не будет. Артeм вошел в историю клуба, стал лучшим бомбардиром «Акрона», побил всевозможные рекорды в российском футболе. Дзюба помог нашему клубу на определeнном этапе развития. Мы благодарны ему за его отношение и вклад в результаты.

«Акрону» нужны новые герои, мы хотим дальше расти и развиваться, делать ставку на новые имена и, в том числе, собственных воспитанников, которым мы много доверяли в прошедшем сезоне», – сказал Морозов.