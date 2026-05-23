Тренера ЦСКА мог забрать другой клуб РПЛ

Владелец «Акрона» Павел Морозов заявил, что в клубе рассматривали кандидатуру тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова.
– Рассматривали Осинькина как знатока самарского футбола?
– С огромным уважением к Игорю Витальевичу, но его нет в нашем шорт‑листе. Буду рад видеть его тренером нашей академии, когда он уйдет из большого футбола как тренер. Уже разговаривали про это, но он отказал.
Игдисамова рассматривали, но для ЦСКА правильное решение назначить его главным, я его оцениваю высоко как специалиста.
- Сегодня «Акрон» обеспечил себе прописку в РПЛ на следующий сезон после стыковых матчей с «Ротором» (2:0, 0:1).
- Заур Тедеев был уволен с поста главного тренера тольяттинцев по итогам 30‑го тура РПЛ. Его место в роли исполняющего обязанности занял Мурат Искаков.
- Игорь Осинькин сейчас возглавляет «Сочи».
- Дмитрий Игдисамов – исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА с 4 мая.
Источник: «Матч ТВ»