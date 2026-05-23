Березуцкий прокомментировал провал «Урала» в стыках за место в РПЛ

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий дал комментарий после ответного переходного матча за место в РПЛ против «Динамо Мх» (0:2).

По сумме двух встреч счет 3:0 в пользу махачкалинцев.

«К сожалению, по сумме двух игр мы уступили, результат неудовлетворительный. У нас так и не получилось вскрыть оборону «Динамо Мх», поэтому первый матч был лучше, чем второй, но всe равно удовлетворения никакого. Это для нас результат очень неприятный», – сказал Березуцкий в телеграм-канале «Урала».