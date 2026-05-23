Стало известно, почему ЦСКА решил оставить Игдисамова

23 мая, 13:33
15

ЦСКА решил назначить Дмитрия Игдисамова на пост постоянного главного тренера.

«Игдисамов будет утвержден в должности главного тренера ЦСКА.

Программа развития команды, представленная Игдисамовым, убедила руководство клуба», – написал источник.

  • Игдисамов возглавил ЦСКА в статусе исполняющего обязанности 4 мая.
  • Под его руководством команда провела три матча во всех турнирах: красно-синие одержали две победы и потерпели одно поражение.
  • ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.

Источник: телеграм-канал «Ложа прессы»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Игдисамов Дмитрий
Интерес
Убедила руководство безысходность.Уверен, что навяжут такой контракт, с которым начинающий отечественный специалист вынужден будет согласиться,но в котором его гарантии сохранить место продолжительное время будут предельно символическими.Кроме мифологического победного исхода в первом же сезоне.
волчарик
Хорошая новость, если исходить из развитии молодежи.
Таврида
Пункты программы Игдисамова: 1. Бабаев всегда прав 2. Шевелев всегда прав. 3. Орешкин всегда прав. 4. Все финансы клуба - начальству. 5. За все косяки в команде отвечаю только я.(
Semenycch
Мне в общем начхать, кого непарнокопытные назначают тренером, но тот факт, что тренером в сильной команде назначен Российский специалист, это радует!
k611
Не от хорошей жизни это понятно (не нашли вариантов)
Garrincha58
Только время покажет правильный выбор или нет
Niklas80
Беда.
Shtthfckup
Годик промучаются и опять пойдут искать тренера. Коней история ничему не учит
mab1011
Пусть лучше наш татарин, чем швейцарский итальянец с женой-аналитиком...
odessakmv
нет денег на инутриста... а значит нечего будет пились и в карман не капнет, а значит можно и своего поставить
