Стало известно, почему ЦСКА решил оставить Игдисамова

ЦСКА решил назначить Дмитрия Игдисамова на пост постоянного главного тренера.
«Игдисамов будет утвержден в должности главного тренера ЦСКА.
Программа развития команды, представленная Игдисамовым, убедила руководство клуба», – написал источник.
- Игдисамов возглавил ЦСКА в статусе исполняющего обязанности 4 мая.
- Под его руководством команда провела три матча во всех турнирах: красно-синие одержали две победы и потерпели одно поражение.
- ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.
Источник: телеграм-канал «Ложа прессы»