  Назван легионер «Зенита», который не вернется в команду после ЧМ-2026

Сегодня, 00:31
Комментатор Геннадий Орлов не верит, что нападающий Луис Энрике вернется в «Зенит» после чемпионата мира-2026.

«Понятно, что состав сине-бело-голубых претерпит определенные изменения. Думаю, Луис Энрике после чемпионата мира в «Зенит» уже не вернется. За ним уже ведется охота. Слышал, что кто-то из бразильских клубов даже готов выложить за него 40 миллионов. Не меньше.

Посмотрим. Пока никакой конкретики нет и предложений в российский клуб не приходило. Возможно, это пока только агентские игры», – сказал Орлов.

  • В январе 2025 года «Зенит» приобрел Энрике за 33 млн евро.
  • С тех пор нападающий забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 48 матчах.
  • Его контракт с клубом действует до конца 2028 года. В нем есть опция продления еще на год.
  • Рыночная стоимость игрока – 24 миллиона евро.
  • Энрике попал в итоговую заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026. Сообщалось, что он интересен «Наполи» и «Лиону».

Источник: «Спорт-Экспресс»
aldo conte
1779490566
Горе то какое! Просто ужас! Но для "Зеньки" не проблема, у Газпрома денег много, купить другого бразильца, или двух аргентинцев.
рылы
1779492913
так ясно же, что энрике и нино уже всё. первый засветится на ЧМ, за вторым охотятся так, что надо отдавать, пока большие деньги дают, уже даже андраду на замену ему взяли. короче, схема такая: мантуана на его привычную позицию, которую сейчас занимает энрике, через год бесплатно возвращаем малкома, проданного за 60 лямов. тем более, что он назад давно рвётся + у него российский паспорт. ну и всё: визг в тарасофке обеспечен на ближайшие сезоны)
Бумбраш
1779498343
Пока никакой конкретики нет,но старик уже закинулся таблетками и вещает на неокрепшую умом аудиторию
Дубина
1779503515
Притянут еще бразил в чем проблема?
