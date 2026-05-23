Назван легионер «Зенита», который не вернется в команду после ЧМ-2026

Комментатор Геннадий Орлов не верит, что нападающий Луис Энрике вернется в «Зенит» после чемпионата мира-2026.
«Понятно, что состав сине-бело-голубых претерпит определенные изменения. Думаю, Луис Энрике после чемпионата мира в «Зенит» уже не вернется. За ним уже ведется охота. Слышал, что кто-то из бразильских клубов даже готов выложить за него 40 миллионов. Не меньше.
Посмотрим. Пока никакой конкретики нет и предложений в российский клуб не приходило. Возможно, это пока только агентские игры», – сказал Орлов.
- В январе 2025 года «Зенит» приобрел Энрике за 33 млн евро.
- С тех пор нападающий забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 48 матчах.
- Его контракт с клубом действует до конца 2028 года. В нем есть опция продления еще на год.
- Рыночная стоимость игрока – 24 миллиона евро.
- Энрике попал в итоговую заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026. Сообщалось, что он интересен «Наполи» и «Лиону».
Источник: «Спорт-Экспресс»