Назван легионер «Зенита», который не вернется в команду после ЧМ-2026

Комментатор Геннадий Орлов не верит, что нападающий Луис Энрике вернется в «Зенит» после чемпионата мира-2026.

«Понятно, что состав сине-бело-голубых претерпит определенные изменения. Думаю, Луис Энрике после чемпионата мира в «Зенит» уже не вернется. За ним уже ведется охота. Слышал, что кто-то из бразильских клубов даже готов выложить за него 40 миллионов. Не меньше.

Посмотрим. Пока никакой конкретики нет и предложений в российский клуб не приходило. Возможно, это пока только агентские игры», – сказал Орлов.