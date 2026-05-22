Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Матч ТВ» не смог показать игру Серии А

Вчера, 22:15
2

У «Матч ТВ» возникли проблемы с трансляцией матча 38-го тура Серии А «Фиорентина»«Аталанта».

«Из-за технических проблем с доставкой сигнала со стороны Италии мы пока не можем начать трансляцию игры «Фиорентины» и «Аталанты» на «Матч ТВ».

Сейчас в прямом эфире – встреча ЧМ по хоккею между Швецией и Италией.

Приносим извинения за неудобства», – написала пресс-служба канала.

«Друзья, проблемы с предоставлением сигнала матча на стороне Серии А. Переключились на ЧМ по хоккею», – добавил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

  • «Матч ТВ» основан в 2015 году.
  • Название придумал глава «Газпрома» Алексей Миллер.
  • «Матч ТВ» эксклюзивно показывает РПЛ.

Еще по теме:
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
«Интер» рассматривает четырех защитников
Конте принял важное решение по будущему в «Наполи»
Источник: «Матч ТВ»
Италия. Серия А Аталанта Фиорентина
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1779483896
У Матч ТВ вечно проблемы) То сигнал им не дали, то комментаторов на финал ЛЧ в будку посадили)
Ответить
шахта Заполярная
1779490092
Вот горе то, горькое. Вся страна рыдает.
Ответить
Главные новости
Шварц – вновь в РПЛ, Сафонова ждут в Азии, трансфер «Зенита», отставки Пепа, Арбелоа и другие новости
01:11
Позиция «Ахмата» по Джикии
00:41
Назван легионер «Зенита», который не вернется в команду после ЧМ-2026
00:31
5
Выбран лучший игрок Европы в сезоне-2025/26
Вчера, 23:49
2
Раскрыта новая работа Гвардиолы
Вчера, 23:42
1
Африканскую сборную могут не допустить до ЧМ-2026
Вчера, 23:11
1
ВидеоКисляк рассказал, что попросил бы у золотой рыбки
Вчера, 22:50
5
Бравшего еврокубки Бенитеса вновь уволили
Вчера, 22:44
ФотоРоналду сфотографировался в кепке с оригинальной надписью
Вчера, 22:36
«Матч ТВ» не смог показать игру Серии А
Вчера, 22:15
2
Все новости
Все новости
«Матч ТВ» не смог показать игру Серии А
Вчера, 22:15
2
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
«Интер» рассматривает четырех защитников
19 мая
Конте принял важное решение по будущему в «Наполи»
19 мая
«Рома» лишилась опытного вингера
16 мая
Неймар получил гражданство Италии
15 мая
6
Лукаку выгонят из «Наполи» после мартовского демарша
13 мая
Серия А. «Наполи» проиграл и рискует не финишировать в топ-4
11 мая
Видео«Ювентус» анонсировал матч с помощью российского фильма
9 мая
1
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
8 мая
10
ФотоИбрагимович радикально сменил имидж
7 мая
2
Ключевой игрок «Реала», пропустивший 1,5 месяца, будет готов к Эль Класико
4 мая
«Интер» выкупил футболиста «Манчестер Сити»
4 мая
Серия А. «Интер» победил «Парму» и досрочно стал чемпионом Италии
3 мая
Фото2-кратный победитель РПЛ стал тренером месяца в Серии А
2 мая
Две команды вылетели из Серии А
2 мая
Определилась первая команда, вышедшая в Серию А
1 мая
В «Милане» приняли решение по 40-летнему Модричу
1 мая
40-летний Модрич пропустит остаток сезона
27 апреля
Серия А. «Милан» и «Ювентус» обошлись без голов
26 апреля
Серия А. Экс-игрок ЦСКА спас для «Торино» ничью с лидирующим «Интером» (2:2)
26 апреля
Глава итальянских судей ушел в отставку на фоне обвинений в помощи «Интеру»
26 апреля
Фото«Милан» объявил о включении трех новых членов в Зал славы
25 апреля
4
У Конте есть три варианта продолжения карьеры
25 апреля
ВидеоФутболист «Наполи» установил в саду статую Марадоны
25 апреля
74-летнего Раньери выгнали из «Ромы»
25 апреля
Примера. «Реал» потерял очки с «Бетисом», пропустив на 94-й минуте от Бельерина (1:1)
25 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 