«Матч ТВ» не смог показать игру Серии А

У «Матч ТВ» возникли проблемы с трансляцией матча 38-го тура Серии А «Фиорентина» – «Аталанта».

«Из-за технических проблем с доставкой сигнала со стороны Италии мы пока не можем начать трансляцию игры «Фиорентины» и «Аталанты» на «Матч ТВ».

Сейчас в прямом эфире – встреча ЧМ по хоккею между Швецией и Италией.

Приносим извинения за неудобства», – написала пресс-служба канала.

«Друзья, проблемы с предоставлением сигнала матча на стороне Серии А. Переключились на ЧМ по хоккею», – добавил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.