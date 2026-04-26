Серия А. Экс-игрок ЦСКА спас для «Торино» ничью с лидирующим «Интером» (2:2)

«Интер» в 34-м туре Серии А не удержал победу в гостевом матче с «Торино». Итоговый счет 2:2.
Ничью для туринцев на 79-й минуте спас полузащитник Никола Влашич, выступавший в России за ЦСКА. Также у «Торино» отличился Джованни Симеоне, сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.
У «Интера» забили Маркюс Тюрам и Ян-Орель Биссек.
«Интер» лидирует с десятиочковым отрывом. «Торино» занимает 13-ю строчку.
Встречу обслуживал римский арбитр Маурицио Мариани.
У «Торино» одно поражение в последних шести матчах – от «Милана». У «Интера» в последних десяти встречах одно поражение.
«Торино» не побеждает «Интер» с 2019 года.
Италия. Серия А. 34 тур
Торино - Интер - 2:2 (0:1)
Голы: 0:1 - М. Тюрам, 23; 0:2 - Я. Орель Биссек, 61; 1:2 - Д. Симеоне, 70; 2:2 - Н. Влашич, 79 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»