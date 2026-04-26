  • Серия А. Экс-игрок ЦСКА спас для «Торино» ничью с лидирующим «Интером» (2:2)

Серия А. Экс-игрок ЦСКА спас для «Торино» ничью с лидирующим «Интером» (2:2)

Вчера, 23:12

«Интер» в 34-м туре Серии А не удержал победу в гостевом матче с «Торино». Итоговый счет 2:2.

Ничью для туринцев на 79-й минуте спас полузащитник Никола Влашич, выступавший в России за ЦСКА. Также у «Торино» отличился Джованни Симеоне, сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

У «Интера» забили Маркюс Тюрам и Ян-Орель Биссек.

«Интер» лидирует с десятиочковым отрывом. «Торино» занимает 13-ю строчку.

Встречу обслуживал римский арбитр Маурицио Мариани.

У «Торино» одно поражение в последних шести матчах – от «Милана». У «Интера» в последних десяти встречах одно поражение.

«Торино» не побеждает «Интер» с 2019 года.

Италия. Серия А. 34 тур
Торино - Интер - 2:2 (0:1)
Голы: 0:1 - М. Тюрам, 23; 0:2 - Я. Орель Биссек, 61; 1:2 - Д. Симеоне, 70; 2:2 - Н. Влашич, 79 (с пенальти).
Еще по теме:
Названа единственная причина, почему ЦСКА до сих пор не уволил Челестини 3
Ветеран ЦСКА – о Челестини: «Совсем заколебал футболистов» 5
Семин честно высказался о результатах ЦСКА в последних матчах 1
Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Интер Торино ЦСКА Влашич Никола
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», отставка-фантом в РПЛ, «Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке и другие новости
00:59
Реакция Генича на новость об отставке Шпилевского из «Пари НН»
00:23
2
Руководство «Пари НН» оконфузилось с отставкой Шпилевского
00:00
6
Определен человек, который вытаскивает «Спартак» из болота
Вчера, 23:30
18
Аршавин оценил победу «Зенита» над «Ахматом»
Вчера, 22:50
Экс-советник Федуна сказал, когда «Спартак» выиграет РПЛ
Вчера, 22:39
15
Соболев прокомментировал лидерство «Краснодара» в РПЛ
Вчера, 22:23
6
Семак одним словом описал победу «Зенита» над «Ахматом»
Вчера, 22:16
Черчесов высказался после поражения «Ахмата» от «Зенита»
Вчера, 22:10
Шпилевский требует выплаты неустойки от «Пари НН»
Вчера, 21:44
10
Все новости
Серия А. «Милан» и «Ювентус» обошлись без голов
Вчера, 23:47
Серия А. Экс-игрок ЦСКА спас для «Торино» ничью с лидирующим «Интером» (2:2)
Вчера, 23:12
Глава итальянских судей ушел в отставку на фоне обвинений в помощи «Интеру»
Вчера, 10:03
Фото«Милан» объявил о включении трех новых членов в Зал славы
25 апреля
4
У Конте есть три варианта продолжения карьеры
25 апреля
ВидеоФутболист «Наполи» установил в саду статую Марадоны
25 апреля
74-летнего Раньери выгнали из «Ромы»
25 апреля
Примера. «Реал» потерял очки с «Бетисом», пропустив на 94-й минуте от Бельерина (1:1)
25 апреля
4
Станкович стал фигурантом дела об элитных эскорт-услугах в Милане
23 апреля
10
«Милан» выбирает между двумя топ-форвардами
22 апреля
«Милан» может купить форварда «Атлетико» за 20-25 миллионов
22 апреля
ФотоМодрич в 14-й раз получил одну награду
21 апреля
Два клуба Серии А заинтересованы в Левандовском
19 апреля
Фото«Ювентус» продлил контракт с капитаном команды
18 апреля
Министр спорта Италии ответил на угрозы Чеферина
18 апреля
1
В Серии А обновили рекорд по числу голевых действий за сезон среди защитников
18 апреля
Названы три условия для продления контракта 40-летнего Модрича с «Миланом»
17 апреля
Президент «Наполи» Де Лаурентис предложил радикальные изменения в правилах футбола
14 апреля
2
Скудетто в итальянском футболе, значение и история главного трофея Серии А
14 апреля
Серия А. «Интер» переиграл «Комо» в матче с 7 голами и оторвался на 9 очков от «Наполи»
12 апреля
Серия А. Гол Бога в канун Пасхи принес «Ювентусу» победу над «Аталантой» (1:0)
11 апреля
Серия А. «Милан» унижен дома (0:3)
11 апреля
Де Лаурентис против агентов: «За что они просят так много денег?»
11 апреля
4
Президент «Наполи» предложил кардинальное изменение игрового времени в футболе
11 апреля
«Ювентусу» посоветовали российского форварда: «Забил бы больше, чем Дэвид и Опенда вместе взятые»
11 апреля
6
Известен следующий клуб вратаря «Ливерпуля» Алиссона
10 апреля
3
Экс-форварда «Зенита» могут заиграть за сборную Италии
10 апреля
Сборная Италии назначила нового тренера
10 апреля
6
