  • Примера. «Реал» потерял очки с «Бетисом», пропустив на 94-й минуте от Бельерина (1:1)

Примера. «Реал» потерял очки с «Бетисом», пропустив на 94-й минуте от Бельерина (1:1)

Сегодня, 00:03

«Реал» в 32-м туре Примеры упустил победу над «Бетисом». Команды сыграли вничью, а севильцы спаслись от поражения на 90+4 минуте. Отличился бывший защитник «Арсенала» Эктор Бельерин. Он воспитанник «Барселоны».

У «Реала» единственный гол забил нападающий Винисиус.

Теперь отставание «Реала» от лидирующей «Барселоны» составляет восемь очков, причем у каталонцев матч в запасе. «Бетис» занимает пятое место, дающее право на путевку в Лигу Европы.

У «Бетиса» одно поражение в последних шести матчах. У «Реала» одна победа в последних шести матчах.

«Реал» не побеждает «Бетис» в Севилье с 2021 года. Тогда мадридцев тренировал Карло Анчелотти.

Испания. Примера. 32 тур
Бетис - Реал - 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 - Винисиус, 17; 1:1 - Э. Бельерин, 90+4.
Таблица турнира Календарь турнира

Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
