Глава итальянских судей ушел в отставку на фоне обвинений в помощи «Интеру»

Руководитель Национальной судейской комиссии (CAN) Серии А и В Джанлука Рокки ушел в отставку – вероятно, временную.
Это случилось на фоне обвинений в спортивном мошенничестве и помощи «Интеру». Рокки якобы назначал на игры миланцев удобных им арбитров. Обвинения выдвинула прокуратура Милана.
«В связи с этими событиями, чтобы обеспечить спокойное расследование, я решил немедленно самоустраниться от должности.
Это болезненное и тяжелое решение. Оно согласовано с семьей. Уверен, что я выйду из этого процесса невиновным и более сильным, чем прежде», – сказал Рокки.
- Джанлука судил Серию А в 2004-2020 годах.
- В 2017 году Рокки был на Кубке конфедераций в России.
- «Интер» лидирует в Серии А с девятиочковым отрывом.
Источник: сайт Ассоциации итальянских арбитров