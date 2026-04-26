Глава итальянских судей ушел в отставку на фоне обвинений в помощи «Интеру»

Руководитель Национальной судейской комиссии (CAN) Серии А и В Джанлука Рокки ушел в отставку – вероятно, временную.

Это случилось на фоне обвинений в спортивном мошенничестве и помощи «Интеру». Рокки якобы назначал на игры миланцев удобных им арбитров. Обвинения выдвинула прокуратура Милана.

«В связи с этими событиями, чтобы обеспечить спокойное расследование, я решил немедленно самоустраниться от должности.

Это болезненное и тяжелое решение. Оно согласовано с семьей. Уверен, что я выйду из этого процесса невиновным и более сильным, чем прежде», – сказал Рокки.