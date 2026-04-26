Глава итальянских судей ушел в отставку на фоне обвинений в помощи «Интеру»

Сегодня, 10:03

Руководитель Национальной судейской комиссии (CAN) Серии А и В Джанлука Рокки ушел в отставку – вероятно, временную.

Это случилось на фоне обвинений в спортивном мошенничестве и помощи «Интеру». Рокки якобы назначал на игры миланцев удобных им арбитров. Обвинения выдвинула прокуратура Милана.

«В связи с этими событиями, чтобы обеспечить спокойное расследование, я решил немедленно самоустраниться от должности.

Это болезненное и тяжелое решение. Оно согласовано с семьей. Уверен, что я выйду из этого процесса невиновным и более сильным, чем прежде», – сказал Рокки.

  • Джанлука судил Серию А в 2004-2020 годах.
  • В 2017 году Рокки был на Кубке конфедераций в России.
  • «Интер» лидирует в Серии А с девятиочковым отрывом.

Источник: сайт Ассоциации итальянских арбитров
Италия. Серия А Интер Рокки Джанлука
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
