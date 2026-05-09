Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A

«Фрозиноне» завоевал путевку в Серию A после победы над «Мантовой» (5:0) в матче 38-го тура Серии B.

Команда заняла в турнирной таблице 2-е место с 81 очком и гарантировала себе повышение в классе.

«Фрозиноне» в 4-й раз в истории сыграет в Серии A, где дебютировал 11 лет назад.

Он выступал в элите в сезонах 2015/16, 2018/19 и 2023/24, но сразу же вылетал.

Ранее в Серию A вышла «Венеция», которая выиграла турнир во втором по значимости дивизионе Италии с 82 очками после 38 туров.

В плей-офф за еще одно место в элите сыграют «Монца» (76 очков), «Палермо» (72), «Катанцаро» (59), «Модена» (55), «Юве Стабиа» (51) и «Авеллино» (49).

В предварительном раунде, состоящем из одного матча, между собой сыграют:

«Катанцаро» – «Авеллино»

«Модена» – «Юве Стаббиа»

В полуфиналах встретятся:

«Катанцаро»/»Авеллино» – «Палермо»

«Модена»/»Юве Стаббиа» – «Монца»

Игры пройдут дома и в гостях. Финал также будет состоять из двух матчей.