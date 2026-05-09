Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A

«Фрозиноне» завоевал путевку в Серию A после победы над «Мантовой» (5:0) в матче 38-го тура Серии B.
Команда заняла в турнирной таблице 2-е место с 81 очком и гарантировала себе повышение в классе.
- «Фрозиноне» в 4-й раз в истории сыграет в Серии A, где дебютировал 11 лет назад.
- Он выступал в элите в сезонах 2015/16, 2018/19 и 2023/24, но сразу же вылетал.
Ранее в Серию A вышла «Венеция», которая выиграла турнир во втором по значимости дивизионе Италии с 82 очками после 38 туров.
В плей-офф за еще одно место в элите сыграют «Монца» (76 очков), «Палермо» (72), «Катанцаро» (59), «Модена» (55), «Юве Стабиа» (51) и «Авеллино» (49).
В предварительном раунде, состоящем из одного матча, между собой сыграют:
«Катанцаро» – «Авеллино»
«Модена» – «Юве Стаббиа»
В полуфиналах встретятся:
«Катанцаро»/»Авеллино» – «Палермо»
«Модена»/»Юве Стаббиа» – «Монца»
Игры пройдут дома и в гостях. Финал также будет состоять из двух матчей.
- Из Серии A в Серию B уже точно вылетели «Верона» и «Пиза». Еще одна команда определится в оставшихся двух турах.
- Из Серии B в Серию C вылетели «Реджана 1919», «Пескара» и «Специя». «Зюйдтироль» и «Бари» сыграют стыковые матчи. Им на смену поднялись из Серии C «Виченца», «Ареццо» и «Беневенто», а еще одна путевка будет разыграна в плей-офф.