- 23 февраля
- 21:46 «Специя» Шомуродова объявила имя нового тренера 1
- 21 февраля
- 14:59 Болельщик «Ювентуса» помочился с трибуны на сотрудников стадиона «Специи» 1
- 19 февраля
- 21:55 Серия А. «Ювентус» переиграл в гостях «Специю» (2:0) и поднялся на 7-е место
- 5 февраля
- 17:20 Видео Осимхен попал мячом в болельщицу и лично подошел извиниться 3
- 16:22 Серия А. «Наполи» победил «Специю» Шомуродова (3:0). У Кварацхелии гол и ассист 3
- 30 января
- 14:28 Фото Шомуродов перешел из «Ромы» в «Специю» на правах аренды 2
- 26 января
- 22:57 Шомуродов определился с новым клубом 4
- 24 января
- 14:14 На Шомуродова претендуют шесть клубов. «Рома» назвала цену 2
- 23 января
- 22:16 Фото «Арсенал» объявил о переходе защитника сборной Польши
- 22 января
- 22:04 Серия А. Два ассиста Дибалы помогли «Роме» победить «Специю» (2:0). Римляне поднялись в топ-4
- 18:28 Тренер «Специи»: «Разочарован, что Кивиор уходит в «Арсенал»
- 20 января
- 18:25 «Арсенал» близок к приобретению защитника сборной Польши за 25 миллионов + бонусы
- 19 января
- 19:41 Кубок Италии. «Аталанта» разгромила «Специю» (5:2)
- 09:18 «Специя» отклонила предложение «Боруссии» Д по игроку сборной Польши
- 4 января
- 18:32 Серия А. «Торино» сыграло вничью с «Вероной» (1:1) благодаря голу Миранчука, «Аталанта» спаслась в игре со «Специей» (2:2)
- 28 ноября 2022
- 09:09 «Ювентус» и «Милан» интересуются защитником сборной Польши
- 6 ноября 2022
- 01:08 Жиру снял футболку при праздновании гола и оставил «Милан» на концовку матча со «Специей» в меньшинстве
- 00:43 Серия А. Гол Мальдини не спас «Специю» от поражения от «Милана» 1
- 5 ноября 2022
- 20:00 Где смотреть «Милан» – «Специя»: во сколько прямая трансляция матча, Серия А 5 ноября
- 10 сентября 2022
- 18:03 Серия А. «Наполи» вырвал победу над «Специей» и вышел на первое место, Спаллетти удален 1