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Италия. Серия B
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Специя
Новости
€ 3 млн
Специя - новости команды
Ла Специя
Италия. Серия B
Стадион:
Альберто Пикко
Сайт:
http://www.acspezia.com/
Тренер:
Лука Д'Анджело
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Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Определился последний участник Серии A в новом сезоне
2025.06.03 08:12
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
2025.05.26 13:29
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
Фото
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
2024.08.01 11:25
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
2023.06.17 18:13
«Специя» Шомуродова вылетела из Серии А, проиграв «Вероне» в стыковом матче
2023.06.12 08:16
1
«Верона» и «Специя» проведут дополнительный матч на нейтральном поле – проигравший вылетит из Серии А
2023.06.05 07:25
Фото
Игроки «Милана» и Пиоли пообщались с ультрас после поражения от аутсайдера
2023.05.14 10:41
Серия А. «Милан» проиграл «Специи» из зоны вылета (0:2)
2023.05.13 21:05
2
Шомуродов стал рекордсменом Узбекистана
2023.03.24 23:45
Серия А. «Интер» проиграл «Специи» (1:2), у Мальдини гол, Лаутаро не забил пенальти
2023.03.11 00:42
«Специя» Шомуродова объявила имя нового тренера
2023.02.23 21:46
1
Болельщик «Ювентуса» помочился с трибуны на сотрудников стадиона «Специи»
2023.02.21 14:59
1
Серия А. «Ювентус» переиграл в гостях «Специю» (2:0) и поднялся на 7-е место
2023.02.19 21:55
Видео
Осимхен попал мячом в болельщицу и лично подошел извиниться
2023.02.05 17:20
3
Серия А. «Наполи» победил «Специю» Шомуродова (3:0). У Кварацхелии гол и ассист
2023.02.05 16:22
1
Фото
Шомуродов перешел из «Ромы» в «Специю» на правах аренды
2023.01.30 14:28
2
Шомуродов определился с новым клубом
2023.01.26 22:57
4
На Шомуродова претендуют шесть клубов. «Рома» назвала цену
2023.01.24 14:14
2
Фото
«Арсенал» объявил о переходе защитника сборной Польши
2023.01.23 22:16
Серия А. Два ассиста Дибалы помогли «Роме» победить «Специю» (2:0). Римляне поднялись в топ-4
2023.01.22 22:04
Тренер «Специи»: «Разочарован, что Кивиор уходит в «Арсенал»
2023.01.22 18:28
«Арсенал» близок к приобретению защитника сборной Польши за 25 миллионов + бонусы
2023.01.20 18:25
Кубок Италии. «Аталанта» разгромила «Специю» (5:2)
2023.01.19 19:41
«Специя» отклонила предложение «Боруссии» Д по игроку сборной Польши
2023.01.19 09:18
Серия А. «Торино» сыграло вничью с «Вероной» (1:1) благодаря голу Миранчука, «Аталанта» спаслась в игре со «Специей» (2:2)
2023.01.04 18:32
«Ювентус» и «Милан» интересуются защитником сборной Польши
2022.11.28 09:09
Жиру снял футболку при праздновании гола и оставил «Милан» на концовку матча со «Специей» в меньшинстве
2022.11.06 01:08
Серия А. Гол Мальдини не спас «Специю» от поражения от «Милана»
2022.11.06 00:43
Где смотреть «Милан» – «Специя»: во сколько прямая трансляция матча, Серия А 5 ноября
2022.11.05 20:00
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