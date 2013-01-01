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Италия. Серия B
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Специя
Результаты
€ 3 млн
Специя - результаты матчей
Ла Специя
Италия. Серия B
Стадион:
Альберто Пикко
Сайт:
http://www.acspezia.com/
Тренер:
Лука Д'Анджело
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Италия. Серия В. 2025/2026
Италия. Кубок. 2025/2026
Италия. Серия В. 2024/2025
Италия. Кубок. 2024/2025
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Италия. Кубок. 2022/2023
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Товарищеские матчи. 2013
Италия. Кубок. 2012/2013
Италия. Кубок. 2009/2010
08.05 | 21:30
Пескара
1 : 1
Специя
01.05 | 16:00
Специя
2 : 2
Венеция
25.04 | 13:30
Катанцаро
4 : 2
Специя
18.04 | 16:00
Специя
6 : 1
Зюйдтироль
12.04 | 18:15
Специя
0 : 2
Мантова
06.04 | 20:30
Каррарезе
3 : 1
Специя
21.03 | 17:00
Юве Стабиа
3 : 1
Специя
17.03 | 22:00
Специя
1 : 1
Эмполи
13.03 | 22:30
Модена
3 : 0
Специя
07.03 | 17:00
Специя
4 : 2
Монца
03.03 | 21:00
Падова
2 : 2
Специя
28.02 | 19:15
Специя
0 : 1
Реджана 1919
21.02 | 19:15
Чезена
2 : 3
Специя
15.02 | 17:00
Специя
0 : 2
Фрозиноне
11.02 | 22:00
Бари
0 : 0
Специя
07.02 | 21:30
Специя
1 : 1
Виртус Энтелла
31.01 | 21:30
Сампдория
1 : 0
Специя
24.01 | 21:30
Специя
1 : 0
Авеллино
18.01 | 19:15
Палермо
1 : 0
Специя
10.01 | 17:00
Зюйдтироль
2 : 1
Специя
27.12 | 14:30
Специя
2 : 1
Пескара
20.12 | 17:00
Фрозиноне
2 : 1
Специя
13.12 | 17:00
Специя
0 : 2
Модена
08.12 | 21:30
Виртус Энтелла
0 : 1
Специя
30.11 | 19:15
Специя
1 : 0
Сампдория
23.11 | 17:00
Мантова
4 : 1
Специя
07.11 | 22:30
Специя
1 : 1
Бари
02.11 | 19:15
Монца
1 : 0
Специя
29.10 | 22:30
Специя
1 : 1
Падова
25.10 | 16:00
Авеллино
0 : 4
Специя
18.10 | 20:30
Специя
1 : 2
Чезена
04.10 | 18:15
Специя
1 : 2
Палермо
30.09 | 21:30
Реджана 1919
1 : 1
Специя
27.09 | 16:00
Венеция
2 : 0
Специя
20.09 | 16:00
Специя
1 : 3
Юве Стабиа
14.09 | 20:30
Эмполи
1 : 1
Специя
30.08 | 22:00
Специя
0 : 0
Катанцаро
24.08 | 20:00
Специя
0 : 2
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