Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
4
6
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
24
10
4
77
31
46
82
38
23
12
3
76
34
42
81
38
22
10
6
61
32
29
76
38
20
12
6
61
33
28
72
38
15
14
9
62
51
11
59
38
15
10
13
49
36
13
55
38
11
18
9
44
45
-1
51
38
13
10
15
43
55
-12
49
38
13
7
18
45
57
-12
46
38
12
10
16
39
49
-10
46
38
12
10
16
45
56
-11
46
38
10
14
14
47
52
-5
44
38
11
11
16
35
48
-13
44
38
10
12
16
36
51
-15
42
38
8
17
13
38
48
-10
41
38
9
14
15
47
54
-7
41
38
10
10
18
38
60
-22
40
38
9
10
19
36
56
-20
37
38
8
11
19
43
59
-16
35
38
7
14
17
51
66
-15
35
Команда
1
2
3
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
17
0
2
44
12
32
51
19
14
4
1
34
12
22
46
19
14
4
1
38
12
26
46
19
12
5
2
42
15
27
41
19
9
8
2
34
23
11
35
19
9
7
3
27
18
9
34
19
8
9
2
25
15
10
33
19
9
5
5
22
20
2
32
19
9
5
5
26
25
1
32
19
9
4
6
28
17
11
31
19
9
3
7
28
29
-1
30
19
7
8
4
26
17
9
29
19
7
5
7
23
25
-2
26
19
5
11
3
28
21
7
26
19
6
7
6
21
22
-1
25
19
6
7
6
21
23
-2
25
19
6
6
7
28
29
-1
24
19
5
7
7
28
26
2
22
19
5
7
7
19
21
-2
22
19
5
6
8
23
26
-3
21
Команда
2
3
4
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
11
7
1
34
19
15
40
19
7
10
2
33
19
14
31
19
8
6
5
27
20
7
30
19
6
8
5
23
21
2
26
19
6
6
7
28
28
0
24
19
6
6
7
21
19
2
24
19
6
4
9
17
27
-10
22
19
6
3
10
18
27
-9
21
19
3
10
6
19
27
-8
19
19
3
9
7
19
30
-11
18
19
4
5
10
17
30
-13
17
19
4
4
11
17
28
-11
16
19
4
3
12
19
33
-14
15
19
3
6
10
21
35
-14
15
19
3
5
11
20
33
-13
14
19
3
5
11
15
35
-20
14
19
2
7
10
23
40
-17
13
19
3
3
13
15
33
-18
12
19
2
6
11
13
28
-15
12
19
1
5
13
9
33
-24
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире