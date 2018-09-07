- 7 сентября 2018
- 11:44 Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло» 2
- 2 февраля 2017
- 06:18 Тотти: «Сделаем все, чтобы пробиться в финал» 1
- 01:00 Кубок Италии. Гол Тотти в компенсированное время принес «Роме» победу над «Чезеной» и выход в полуфинал 16
- 18 января 2017
- 21:59 Кубок Италии. «Чезена» сделала камбэк в матче против «Сассуоло» 1
- 20 августа 2016
- 11:47 «Вест Хэм» проявляет интерес к Рагусе 1
- 19 июля 2016
- 14:43 Фото «Милан» отдал своего голкипера «Чезене»
- 2 декабря 2015
- 01:39 Кубок Италии. «Милан» в дополнительное время справился с «Кротоне» и другие результаты 1
- 5 августа 2015
- 17:03 Дефрель перешел в «Сассуоло»