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  • «Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024

«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024

22 декабря 2024, 18:50
Аталанта
22.12.2024, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 17 тур
3 : 2
Завершен
Эмполи
34' Ш. Де Кетеларе 45+1' А. Лукман 86' Ш. Де Кетеларе
13' Л. Коломбо 56' С. Эспозито (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Эдерсон
ЦП
15
Марио Пашалич
(К) АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
32
Матео Ретеги
ЦФ
22
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
3
Саба Гогличидзе
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
33
Альберто Грасси
(К) ЦП
16
Лиам Хендерсон
ЦП
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
14
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Аталанта
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
14
Бен Годфри
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
25
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
Эмполи
12
Якопо Сегетти
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
7
Жуниор Самбья
ПЗ
22
Якопо Фаццини
ЦП
38
Noah El Biache
ЦП
29
Юссеф Мале
ЦП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
3-2-1-2-2
29
Карнесекки
16
Белланова
3
Коссуну
19
Джимсити
5
Колашинац
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
15
Пашалич
22
Лукман
32
Ретеги
4-2-1-3
32
Васкес
3
Пеццелла
3
Гогличидзе
44
Исмайли
13
Кэкачей
33
Грасси
16
Хендерсон
11
Гьяси
14
Анджорин
29
Коломбо
94
Эспозито
77
Дзаппакоста
3
Руджери
3
Руджери
77
Дзаппакоста
19
Джимсити
4
Хин
4
Хин
19
Джимсити
22
Лукман
10
Самарджич
10
Самарджич
22
Лукман
32
Ретеги
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
32
Ретеги
16
Белланова
11
Куадрадо
11
Куадрадо
16
Белланова
3
Гогличидзе
35
Мариануччи
35
Мариануччи
3
Гогличидзе
16
Хендерсон
7
Самбья
7
Самбья
16
Хендерсон
94
Эспозито
22
Фаццини
22
Фаццини
94
Эспозито
33
Грасси
29
Мале
29
Мале
33
Грасси
Остались в запасе
Аталанта
Эмполи
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
14
Бен Годфри
ЦЗ
25
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
12
Якопо Сегетти
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
38
Noah El Biache
ЦП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
14
Бен Годфри
ЦЗ
25
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
Остались в запасе
12
Якопо Сегетти
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
38
Noah El Biache
ЦП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Аталанта - Эмполи
1
1
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
11
15
Офсайды
1
1
Количество передач
574
317
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
75
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.38
1.31

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Эмполи», 17 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 декабря в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта»«Эмполи»

«Аталанта» – «Чезена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Эмполи Аталанта Чезена Аталанта
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