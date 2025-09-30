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Главная
Италия. Серия B
Команды
Эмполи
€ 9 млн
Эмполи
Эмполи
Италия. Серия B
Стадион:
Карло Кастеллани
Сайт:
http://www.empolifc.com
Тренер:
Алессио Дионизи
Состав
Статистика
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Расписание
Таблица
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
Фото
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
2025.06.30 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
2025.06.14 00:24
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
2025.05.26 13:29
Прогноз на точный счет матча «Эмполи» – «Верона»: Серия А, 25 мая 2025
2025.05.24 11:17
Прогноз на точный счет матча «Монца» – «Эмполи»: Серия А, 18 мая 2025
2025.05.17 12:25
Трансляция
«Эмполи» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:35
Прогноз на точный счет матча «Эмполи» – «Парма»: Серия А, 10 мая 2025
2025.05.09 09:47
Трансляция
«Эмполи» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025
2025.05.04 12:20
Прогноз на точный счет матча «Эмполи» – «Лацио»: Серия А, 4 мая 2025
2025.05.03 09:42
Трансляция
«Фиорентина» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025
2025.04.27 14:50
«Фиорентина» – «Эмполи»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.80
2025.04.26 08:54
Трансляция
«Болонья» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2025
2025.04.24 20:50
«Болонья» – «Эмполи»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.04.23 13:46
«Эмполи» – «Венеция»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 3.6
2025.04.19 10:10
Серия А. «Наполи» разгромил «Эмполи» (3:0), Лукаку поучаствовал во всех голах
2025.04.14 23:43
1
Трансляция
«Наполи» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2025
2025.04.14 20:35
«Эмполи» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025
2025.04.06 14:50
Трансляция
«Эмполи» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025
2025.04.01 20:50
Трансляция
«Комо» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025
2025.03.29 15:50
Трансляция
«Торино» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025
2025.03.15 21:35
Трансляция
«Эмполи» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025
2025.03.09 18:50
Трансляция
«Дженоа» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025
2025.03.02 15:50
Реакция Радимова на сенсационный вылет «Ювентуса» из Кубка Италии
2025.02.27 12:12
Тренер «Ювентуса»: «Мы достигли дна»
2025.02.27 10:40
Стали известны полуфинальные пары Кубка Италии
2025.02.27 08:23
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Кубок Италии. «Ювентус» вылетел от «Эмполи», проиграв в серии пенальти
2025.02.27 01:08
Трансляция
«Ювентус» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2025
2025.02.26 21:50
Серия А. «Аталанта» в гостях крупно победила «Эмполи» (5:0), Лукман оформил дубль
2025.02.23 21:53
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