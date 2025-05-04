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  • «Эмполи» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

«Эмполи» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

4 мая 2025, 12:20
Эмполи
04.05.2025, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 35 тур
0 : 1
Завершен
Лацио
1' Б. Диа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
3
Саба Гогличидзе
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
(К) ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Якопо Фаццини
ЦП
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
9
Ола Сольбаккен
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Лацио
29
Христос Мандас
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
19
Булайе Диа
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Эмполи
16
Марко Сильвестри
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
98
Федерико Бранколини
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
7
Жуниор Самбья
ПЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
94
Иван Проведель
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
26
Тома Башич
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
18
Густав Исаксен
ПП
22
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
9
Педро
ПВ
14
Тижани Нослин
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
3-2-1-2-1
32
Васкес
2
Вити
35
Мариануччи
3
Пеццелла
13
Кэкачей
44
Исмайли
22
Фаццини
11
Гьяси
9
Сольбаккен
29
Коломбо
4-1-2-1-2
29
Мандас
77
Марушич
2
Жиго
13
Романьоли
23
Хюсай
6
Ровелла
6
Гендузи
3
Пеллегрини
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
19
Диа
3
Гогличидзе
7
Самбья
7
Самбья
3
Гогличидзе
9
Сольбаккен
90
90
9
Сольбаккен
6
Ровелла
25
Провстгор
25
Провстгор
6
Ровелла
3
Пеллегрини
34
Хила
34
Хила
3
Пеллегрини
19
Диа
15
Весино
15
Весино
19
Диа
77
Марушич
18
Исаксен
18
Исаксен
77
Марушич
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Эмполи
Лацио
16
Марко Сильвестри
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
98
Федерико Бранколини
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
55
Алессио Фурланетто
ВР
94
Иван Проведель
ВР
21
Реда Белахьян
ОП
26
Тома Башич
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
22
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
14
Тижани Нослин
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
98
Федерико Бранколини
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
94
Иван Проведель
ВР
21
Реда Белахьян
ОП
26
Тома Башич
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
22
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
14
Тижани Нослин
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Эмполи - Лацио
4
1
1
4
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
2
7
Нарушения
16
8
Офсайды
2
1
Количество передач
317
544
Сейвы
1
2
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.24
1.62

Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Лацио», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 13:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Лацио»

«Эмполи» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Эмполи
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