04.05.2025, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 35 тур
Италия. Серия А, 35 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Эмполи
Эмполи
3-2-1-2-1
32
Васкес
2
Вити
35
Мариануччи
3
Пеццелла
13
Кэкачей
44
Исмайли
22
Фаццини
11
Гьяси
9
Сольбаккен
29
Коломбо
4-1-2-1-2
29
Мандас
77
Марушич
2
Жиго
13
Романьоли
23
Хюсай
6
Ровелла
6
Гендузи
3
Пеллегрини
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
19
Диа
3
Гогличидзе
7
Самбья
7
Самбья
3
Гогличидзе
9
Сольбаккен
90
90
9
Сольбаккен
6
Ровелла
25
Провстгор
25
Провстгор
6
Ровелла
3
Пеллегрини
34
Хила
34
Хила
3
Пеллегрини
19
Диа
15
Весино
15
Весино
19
Диа
77
Марушич
18
Исаксен
18
Исаксен
77
Марушич
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Эмполи
Лацио
16
Марко Сильвестри
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
98
Федерико Бранколини
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
55
Алессио Фурланетто
ВР
94
Иван Проведель
ВР
21
Реда Белахьян
ОП
26
Тома Башич
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
22
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
14
Тижани Нослин
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
98
Федерико Бранколини
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
94
Иван Проведель
ВР
21
Реда Белахьян
ОП
26
Тома Башич
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
22
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
14
Тижани Нослин
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Эмполи - Лацио
4
1
1
4
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
2
7
Нарушения
16
8
Офсайды
2
1
Количество передач
317
544
Сейвы
1
2
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.24
1.62
Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Лацио», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 13:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»