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Маттиа Де Шильо
Маттиа Де Шильо
Завершил карьеру
20 октября 1992 (33), Милан
#22 | Защитник
183 см | 74 кг
Италия
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Публикации
Фото
«Ювентус» отдал в аренду экс-игрока сборной Италии
2024.08.29 22:10
«Ювентус» выставил на трансфер восемь футболистов
2024.08.04 14:14
2
«Ювентус» продлил контракт с защитником Де Шильо
2022.06.16 19:19
1
Кен, Де Шильо и Рэмзи пропустят матч «Ювентус» – «Зенит»
2021.11.01 17:59
2
Защитник «Ювентуса» Де Шильо пропустит матч с «Зенитом»
2021.10.28 21:30
1
Принадлежащий «Ювентусу» Де Шильо: «Хочу остаться в «Лионе»
2021.03.21 00:28
«Лион» арендовал Де Шильо у «Ювентуса»
2020.10.05 18:40
«Рома» согласовала с «Юве» трансфер Де Шильо и арендует защитника «Вероны» Кумбулу
2020.09.16 00:45
«Ювентус» по окончании сезона могут покинуть восемь игроков
2020.07.17 16:18
5
Sport.es: «Барса» и «Юве» договорились об обмене Семеду на Де Шильо и Пьянича с доплатой в 25 миллионов
2020.05.17 23:37
8
«Барселона» может купить Де Шильо на замену Семеду
2020.05.13 13:49
2
«Ювентус» может включить Ругани и Де Шильо в тройной обмен с «Барселоной»
2020.05.12 19:45
3
«Ювентус» может предложить «Барселоне» за Артура двух своих игроков
2020.05.09 13:54
Tuttosport: Роналду и де Лигт не уйдут из «Ювентуса» этим летом
2020.04.08 17:25
Журналист Романо: «Ювентус» и «ПСЖ» ведут переговоры об обмене Курзава на Де Шильо
2020.01.25 09:58
Кьеллини, Дзаньоло и Квальярелла – в заявке сборной Италии на июньские матчи отбора Евро-2020
2019.05.28 01:57
2
Аллегри заменил Де Шильо на 17-й минуте матча с «Реалом»
2018.04.11 22:05
2
Де Шильо назвал главную ошибку «Ювентуса» в матче с «Тоттенхэмом»
2018.02.14 07:54
3
Фото
Де Шильо перешел из «Милана» в «Ювентус» за 12 миллионов
2017.07.20 13:46
6
Фото
Де Шильо прибыл в Турин для прохождения медосмотра в «Ювентусе»
2017.07.19 11:41
«Вольфсбург» интересуется Лихтштайнером, в «Ювентусе» швейцарца может заменить Де Шильо
2017.07.16 00:41
Бонуччи согласился перейти из «Ювентуса» в «Милан»
2017.07.12 16:13
18
Де Шильо договорился с «Ювентусом»
2017.05.23 06:34
3
«Бавария» следит за Де Шильо
2017.04.29 09:23
Де Шильо заявил руководству «Милана», что намерен покинуть клуб
2017.04.24 18:38
СМИ: «Ювентус» сделал предложение «Милану» по Де Шильо
2017.03.30 00:25
«Атлетико» следит за Де Шильо
2017.03.22 00:54
1
«Ювентус» намерен заполучить Де Шильо
2017.03.15 23:23
Стоимость семи игроков «Милана» выросла с 37 миллионов до 200
2016.11.02 16:48
3
«Милан» отказался отдавать Де Шильо в аренду в «Ювентус»
2016.08.19 20:11
1
1
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