Tuttosport: Роналду и де Лигт не уйдут из «Ювентуса» этим летом

Туринской газете Tuttosport стало известно, с кем из футболистов «Ювентус» хочет расстаться этим летом.
Клуб готов продать защитников Маттиа Де Шильо и Даниэле Ругани, а также полузащитника Миралема Пьянича.
При этом источник сообщает, что «Юве» точно не расстанется с защитником Матейсом де Лигтом и нападающим Криштиану Роналду.
- «Юве» занимает первое место в Серии А, опережая ближайшего преследователя в виде «Лацио» на одно очко.
- Футбол в Италии приостановлен как минимум до конца мая.
Источник: Tuttosport