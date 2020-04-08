Tuttosport: Роналду и де Лигт не уйдут из «Ювентуса» этим летом

Туринской газете Tuttosport стало известно, с кем из футболистов «Ювентус» хочет расстаться этим летом.

Клуб готов продать защитников Маттиа Де Шильо и Даниэле Ругани, а также полузащитника Миралема Пьянича.

При этом источник сообщает, что «Юве» точно не расстанется с защитником Матейсом де Лигтом и нападающим Криштиану Роналду.