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    «Ювентус» может включить Ругани и Де Шильо в тройной обмен с «Барселоной»

    «Ювентус» планирует обменяться с «Барселоной» сразу несколькими футболистами.

    Чемпионы Италии хотят видеть у себя защитников каталонцев Нельсона Семеду и Жан-Клера Тодибо и хавбека Артура. За них «Ювентус» готов предложить Даниэле Ругани, Маттиа Де Шильо, а также Кристиана Ромеро, находящегося в аренде в «Дженоа».

    Сообщалось, что лидер Серии А может отдать за Артура полузащитника Миралема Пьянича.

    Sport.es: Пьянич отказал «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» ради «Барселоны»

    Источник: Tuttosport

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    Сегодня, 19:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9943

      Cules2013 19 минут назад

      Это какой-то итало-еврейский развод

      0
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      Рейтинг: -100

      Фанат Рубина 1 час назад

      один артур сильнее 3 их вместе взятых

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