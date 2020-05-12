«Ювентус» может включить Ругани и Де Шильо в тройной обмен с «Барселоной»

«Ювентус» планирует обменяться с «Барселоной» сразу несколькими футболистами.

Чемпионы Италии хотят видеть у себя защитников каталонцев Нельсона Семеду и Жан-Клера Тодибо и хавбека Артура. За них «Ювентус» готов предложить Даниэле Ругани, Маттиа Де Шильо, а также Кристиана Ромеро, находящегося в аренде в «Дженоа».

Сообщалось, что лидер Серии А может отдать за Артура полузащитника Миралема Пьянича.

Sport.es: Пьянич отказал «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» ради «Барселоны»