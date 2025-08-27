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Бразилия. Серия А
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Сантос
Артур
€ 4 млн
Артур
Сантос
12 августа 1996 (30)
#6 | Полузащитник
172 см
Бразилия
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Трансферы
Фото
«Гремио» подписал экс-игрока «Барселоны» и «Ювентуса»
2025.08.27 10:36
Фото
«Жирона» арендовала игрока, выступавшего за «Барселону» и «Ювентус»
2025.02.01 23:21
«Ювентус» выставил на трансфер восемь футболистов
2024.08.04 14:14
2
Фото
Символическая сборная первого круга Серии А от Opta
2024.01.10 15:29
Фото
«Фиорентина» арендовала экс-игрока «Барселоны», «Ювентуса» и «Ливерпуля»
2023.07.22 21:44
1
«Ювентус» отстранил еще двух игроков
2023.07.14 00:16
1
Клопп подтвердил, что еще один полузащитник покинет «Ливерпуль»
2023.05.22 20:31
Роналду, Погба и Азар – в топ-10 разочарований 2022 года по версии Diario Sport
2022.12.29 21:18
У «Ливерпуля» семь травмированных футболистов. Матч с «Манчестер Сити» – в воскресенье
2022.10.11 16:20
2
Артур пропустит до четырех месяцев
2022.10.09 11:44
«Ливерпуль» не будет досрочно прекращать аренду Артура (Фабрицио Романо)
2022.09.17 08:58
«Ливерпуль» может досрочно прекратить аренду Артура. Его подписали две недели назад
2022.09.16 13:13
3
Стали известны условия перехода Артура из «Ювентуса» в «Ливерпуль»
2022.09.02 01:30
Фото
«Ливерпуль» объявил об аренде футболиста «Ювентуса»
2022.09.02 00:05
2
«Ливерпуль» близок к аренде полузащитника «Ювентуса»
2022.09.01 12:23
«Валенсия» хочет арендовать у «Ювентуса» Артура
2022.07.31 14:55
«Ювентус» ищет новые клубы для четырех игроков
2022.07.07 10:39
«Ювентус» может включить трех игроков в сделку с «Ромой» по Дзаньоло
2022.06.28 00:40
«Ювентус» и «Рома» могут совершить обмен футболистами
2022.06.20 08:16
Артур: «Месси смотрит на поле сверху. Будто сам Господь указал на него пальцем»
2022.03.15 09:02
1
Артур: «Роналду – профессионал. Он заглядывал в наши тарелки и говорил: «Это вам не нужно»
2022.03.15 08:23
2
«Арсенал» не договорился с «Ювентусом» об аренде Артура
2022.01.29 11:44
«Арсенал» близок к аренде Артура
2022.01.23 14:13
«Арсенал» хочет арендовать Артура у «Ювентуса»
2022.01.13 10:45
«ПСЖ» и «Ювентус» могут обменять Икарди на Артура
2021.12.20 16:38
1
Артур предложен «Арсеналу», «Роме», «Севилье»
2021.12.15 21:11
Артур зимой может перейти из «Ювентуса» в АПЛ
2021.12.08 07:56
Полузащитник «Ювентуса» Артур выбыл на три месяца
2021.07.17 09:43
1
«Ювентус» и «Лацио» могут обменять Артура на Милинковича-Савича
2021.06.26 09:57
1
Дибала, МакКенни и Артур пропустят дерби с «Торино» из-за нарушения антикоронавирусных мер
2021.04.02 17:39
1
2
3
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Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
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Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
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Только у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
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Карседо похвалили за редкое тактическое изобретение в «Спартаке»
17:32
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Экс-тренер «Ростова» отреагировал на назначение Кириченко
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Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
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19-летний Ямаль: «Я уже не первый год играю на уровне обладателя «Золотого мяча»
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