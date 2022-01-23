Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    «Арсенал» близок к аренде Артура

    «Арсенал» продолжает работу по аренде полузащитника «Ювентуса» Артура. Сделка близка к завершению, пишет Transfer News Central со ссылкой на итальянское издание Tuttosport.

    Аренда будет рассчитана на полтора года.

    • 25-летний бразилец стоит 25 миллионов евро.
    • В сезоне Серии А у него 8 матчей.
    • До «Ювентуса» Артур выступал за «Барселону».

    Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии

    Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ

    Форвард «Рубина» ушел из клуба из-за Слуцкого

    Источник: твиттер Transfer News Central

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2022 14:13
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93216
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68578
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru