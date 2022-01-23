«Арсенал» близок к аренде Артура

«Арсенал» продолжает работу по аренде полузащитника «Ювентуса» Артура. Сделка близка к завершению, пишет Transfer News Central со ссылкой на итальянское издание Tuttosport.

Аренда будет рассчитана на полтора года.

25-летний бразилец стоит 25 миллионов евро.

В сезоне Серии А у него 8 матчей.

До «Ювентуса» Артур выступал за «Барселону».

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