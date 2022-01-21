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    Фанаты «Спартака» приняли единое решение о бойкоте матчей второго круга РПЛ («Незыгарь Арена»)

    Лидеры фанатских объединений московского «Спартака» договорились о бойкоте матчей команды из-за принятия закона о введении Fan ID.

    «На недавно прошедшем совете лидеров ведущих фанатских группировок московского «Спартака» было принято единое решение о начале бойкота матчей команды, связанного с принятием Закона о Fan-ID. Основные моменты:

    1. Бойкот начинает действовать с возобновления второго круга чемпионата, а не с момента вступления в силу Закона о Fan ID (по данному поводу были разногласия, но решили, что «перед смертью не надышишься». Как мы писали ранее, дерби «Спартак» – ЦСКА пройдeт без активных фанатов).

    2. Лидеры трeх ведущих фанатских группировок «Спартака»: Коршунов («Школа»), Фeдоров («Юнион») и Аринушкин («Гладиаторы»), несмотря на постоянные разногласия и междоусобные войны, пришли к консенсусу по данному вопросу и проголосовали за бойкот (в принципе от решения именно этих людей и зависела позиция всего движа).

    3. Фанаты, нарушившие решение совета, будут отчислены от движения и объявлены персонами нон грата пожизненно.

    4. «Золотые» сезоны приостанавливаются.

    5. Фанатам разрешается ездить за командой по городам, но запрещается посещать стадионы.

    6. Текст решения готовится и будет подписан всеми фанатскими группировками «Спартака» (ориентировочно выпустят на следующей неделе)», – сообщает телеграм-канал «Арена Незыгарь».

    • Закон о Fan ID вступит в силу c 1 июня.
    • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
    • В апреле клубу исполнится 100 лет.

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    Источник: телеграм-канал «Арена Незыгарь»

    Телеграм-канал с новостями о спорте и фанатах. Аудитория - более 1,7 тысячи подписчиков.

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    21.01.2022 12:28
    Комментарии53
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      Рейтинг: +13574

      ilichkadr 6 часов назад

      Борьба за желуди в свинарнике занятие далеко не шуточное! На кону бабло, кому и сколько достанется -известно только Зареме.
      P.S. Пора собирать совет директоров фанатских группировок «Спартака».

      2
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      Рейтинг: +4941

      rash1959 8 часов назад

      Да не с футболом и не с болелами власть борется, а с тем, чтобы "больше трёх не собираться". Сейчас силы организованнее чем болельщицкие движения нет сильнее и сплочёнее. "Манежка" 2010 года показала силу. в памяти не стирается, вот власти и сыкуют. А с ID всех к ногтю прижать моментально можно.

      3
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      Рейтинг: +756

      Vitaga 8 часов назад

      молодцы. все бы болельщики поддержали еще

      3
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      Рейтинг: +4102

      Блямба 10 часов назад

      "..Скорей бы вы друг дружку ухлопали"(с)
      Свой среди чужих...чужой среди своих.

      6
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      Рейтинг: +2568

      Enter2006 10 часов назад

      Всё верно, хватит людей как осужденных в тюрьмах клеймить номерами. Уже и так понавешали, QRкоды и пр. Если так будет всё продвигаться дальше, даже чтобы поссать сходить будут требовать "Сортир-ID".

      5
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      Рейтинг: +536

      dolf666 10 часов назад

      Абсолютно правильное решение! Надеюсь все другие группы фанатов присоединятся! невозможно смотреть футбол с унылым г**ном, вроде тех кто типа культурные с "семьями ходят", это как щас серию А или бундеслигу смотреть, только спать на таких матчах

      4
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      Рейтинг: +13136

      Cleaner > dolf666 7 часов назад

      Чем меньше будет на стадионе таких фанатствующих сектантов, тем больше нормальных болельщиков будет приходить на стадион и поддерживать свою команду, а не себя показывать.

      3
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      Рейтинг: +9842

      alp 10 часов назад

      все болельщики должны поддержать этот бойкот. кузьма, по крайней мере, какая то их часть, тоже присоединится. уверен.

      8
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      Рейтинг: +13136

      Cleaner 11 часов назад

      Спартак, ваши фанатствующие КЛАНЫ еще и между собой ВРАЖДУЮТ?!! Вы понимаете, что это просто БРЕД??? Не зря все же вас сектой называют...

      7
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      Рейтинг: +9842

      alp > Cleaner 10 часов назад

      тоже поржал над противоборствующими кланами.. но, это спартак. надо это просто понять и простить..

      5
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      ...
      Рейтинг: +5010

      Павелий > Cleaner 8 часов назад

      У нас сотни кланов со множеством настоящих взрослых фанатов, а у вас один вираж с полупьяными подростками, которым Газпром купил абонементы.

      2
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      Рейтинг: +334

      Спартач80 > Cleaner 7 часов назад

      Наташка,просто у Спартака СТОЛЬКО болельщиков,а не пару тысяч,как у наташек,что даже между собой можно иногда порубиться.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13136

      Cleaner 11 часов назад

      Фанатам разрешается ездить за командой по городам, но запрещается посещать стадионы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      Ржу ни могу!!!...)))

      2
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      Рейтинг: +6285

      mamba9090909 > Cleaner 10 часов назад

      Им и раньше футбол был лишь предлогом для обезьяньих выходок, а теперь и подавно. Будут ездить за командой и беспредельничать в городах, во время матчей.

      4
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      Рейтинг: +1719

      VGreen > mamba9090909 7 часов назад

      Не переживай, тебе семечки грызть и материться под нос можно где угодно

      1
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      Рейтинг: +6285

      mamba9090909 > VGreen 5 часов назад

      А я и не переживаю.)))) С чего ты взял? Я наоборот рад, что отморозков меньше будет на стадионах.

      1
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      Рейтинг: +5769

      Добрый Бобер 11 часов назад

      Как мне кажется (ни кого ни к чему не призываю), только подобные или более жёсткие действия помогут хоть чего-то добиться, ведь обычные уси-пуси, в виде мирных протестов, на наших чинуш с "запотевшим забралом" ни как не действуют.

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