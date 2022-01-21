Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фанаты «Спартака» приняли единое решение о бойкоте матчей второго круга РПЛ («Незыгарь Арена»)

Фанаты «Спартака» приняли единое решение о бойкоте матчей второго круга РПЛ («Незыгарь Арена»)

21 января 2022, 12:28
46

Лидеры фанатских объединений московского «Спартака» договорились о бойкоте матчей команды из-за принятия закона о введении Fan ID.

«На недавно прошедшем совете лидеров ведущих фанатских группировок московского «Спартака» было принято единое решение о начале бойкота матчей команды, связанного с принятием Закона о Fan-ID. Основные моменты:

1. Бойкот начинает действовать с возобновления второго круга чемпионата, а не с момента вступления в силу Закона о Fan ID (по данному поводу были разногласия, но решили, что «перед смертью не надышишься». Как мы писали ранее, дерби «Спартак» – ЦСКА пройдeт без активных фанатов).

2. Лидеры трeх ведущих фанатских группировок «Спартака»: Коршунов («Школа»), Фeдоров («Юнион») и Аринушкин («Гладиаторы»), несмотря на постоянные разногласия и междоусобные войны, пришли к консенсусу по данному вопросу и проголосовали за бойкот (в принципе от решения именно этих людей и зависела позиция всего движа).

3. Фанаты, нарушившие решение совета, будут отчислены от движения и объявлены персонами нон грата пожизненно.

4. «Золотые» сезоны приостанавливаются.

5. Фанатам разрешается ездить за командой по городам, но запрещается посещать стадионы.

6. Текст решения готовится и будет подписан всеми фанатскими группировками «Спартака» (ориентировочно выпустят на следующей неделе)», – сообщает телеграм-канал «Арена Незыгарь».

  • Закон о Fan ID вступит в силу c 1 июня.
  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
  • В апреле клубу исполнится 100 лет.

Директор «Барселоны» призвал Дембеле покинуть клуб

Смолов сделал дубль в первом матче за «Динамо»

Сын Аленичева перешел в португальский клуб

Источник: телеграм-канал «Арена Незыгарь»

Телеграм-канал с новостями о спорте и фанатах. Аудитория - более 1,7 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (46)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilichkadr
1642758556
И это правильно! Меньше будет уродов на стадионах, да и воздух станет почище.
Ответить
portero
1642760942
Я тупой и не понимаю, у нас есть паспорт,QR код, наху.. еще одна картонка-пластик, на фанов и так все данные имеются при покупке абонемента все документы предъявляется, просто кучка мажоров решила денег попилить на еще одной ненужной карточке....
Ответить
vmonomah17
1642762622
Ну и хорошо. Без них на стадионе будет безопасней и спокойней, а клуб перестанет штрафы платить за поведение болельщиков.
Ответить
vladimir-7
1642763106
Смелое и правильное решение, скорее всего надо всем фанатам клубов их поддержать.
Ответить
вальтер79
1642763224
молодцы парни только так надо бороться с произволом в нашем футболе надеюсь фаны Зенита присоединяться к бойкоту
Ответить
alp
1642767550
все болельщики должны поддержать этот бойкот. кузьма, по крайней мере, какая то их часть, тоже присоединится. уверен.
Ответить
dolf666
1642767912
Абсолютно правильное решение! Надеюсь все другие группы фанатов присоединятся! невозможно смотреть футбол с унылым г**ном, вроде тех кто типа культурные с "семьями ходят", это как щас серию А или бундеслигу смотреть, только спать на таких матчах
Ответить
Enter2006
1642768986
Всё верно, хватит людей как осужденных в тюрьмах клеймить номерами. Уже и так понавешали, QRкоды и пр. Если так будет всё продвигаться дальше, даже чтобы поссать сходить будут требовать "Сортир-ID".
Ответить
Блямба
1642769343
"..Скорей бы вы друг дружку ухлопали"(с) Свой среди чужих...чужой среди своих.
Ответить
ilichkadr
1642782743
Борьба за желуди в свинарнике занятие далеко не шуточное! На кону бабло, кому и сколько достанется -известно только Зареме. P.S. Пора собирать совет директоров фанатских группировок «Спартака».
Ответить
Главные новости
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
1
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
6
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
11
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
23
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
6
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
6
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
15
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
33
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
23
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 16:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+