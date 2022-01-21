Фанаты «Спартака» приняли единое решение о бойкоте матчей второго круга РПЛ («Незыгарь Арена»)

Лидеры фанатских объединений московского «Спартака» договорились о бойкоте матчей команды из-за принятия закона о введении Fan ID.

«На недавно прошедшем совете лидеров ведущих фанатских группировок московского «Спартака» было принято единое решение о начале бойкота матчей команды, связанного с принятием Закона о Fan-ID. Основные моменты:

1. Бойкот начинает действовать с возобновления второго круга чемпионата, а не с момента вступления в силу Закона о Fan ID (по данному поводу были разногласия, но решили, что «перед смертью не надышишься». Как мы писали ранее, дерби «Спартак» – ЦСКА пройдeт без активных фанатов).

2. Лидеры трeх ведущих фанатских группировок «Спартака»: Коршунов («Школа»), Фeдоров («Юнион») и Аринушкин («Гладиаторы»), несмотря на постоянные разногласия и междоусобные войны, пришли к консенсусу по данному вопросу и проголосовали за бойкот (в принципе от решения именно этих людей и зависела позиция всего движа).

3. Фанаты, нарушившие решение совета, будут отчислены от движения и объявлены персонами нон грата пожизненно.

4. «Золотые» сезоны приостанавливаются.

5. Фанатам разрешается ездить за командой по городам, но запрещается посещать стадионы.

6. Текст решения готовится и будет подписан всеми фанатскими группировками «Спартака» (ориентировочно выпустят на следующей неделе)», – сообщает телеграм-канал «Арена Незыгарь».

Закон о Fan ID вступит в силу c 1 июня.

«Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

В апреле клубу исполнится 100 лет.

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