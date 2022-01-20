Директор «Барселоны»: «Дембеле должен немедленно покинуть клуб»

Директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил о намерении клуба продать нападающего Усмана Дембеле до закрытия зимнего трансферного окна.

«Переговоры с Усманом и его агентами длились с июля. Все это время мы вели диалог, клуб делал разные предложения, но представители футболиста систематически отвечали отказом.

Сейчас очевидно, что игрок не хочет продолжать выступать за «Барсу» и не привержен будущему проекту. Мы сообщили Дембеле и его агентам, что он должен немедленно покинуть клуб. Нам нужны преданные игроки, и мы надеемся, что трансфер состоится до 31 января», – сказал Алемани.

Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.

в 2017 году за 135 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Рыночная стоимость нападающего – 30 миллионов евро.

Его контракт с «Барселоной» истекает 30 июня.

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