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  • Директор «Барселоны»: «Дембеле должен немедленно покинуть клуб»

Директор «Барселоны»: «Дембеле должен немедленно покинуть клуб»

20 января 2022, 12:59
7

Директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил о намерении клуба продать нападающего Усмана Дембеле до закрытия зимнего трансферного окна.

«Переговоры с Усманом и его агентами длились с июля. Все это время мы вели диалог, клуб делал разные предложения, но представители футболиста систематически отвечали отказом.

Сейчас очевидно, что игрок не хочет продолжать выступать за «Барсу» и не привержен будущему проекту. Мы сообщили Дембеле и его агентам, что он должен немедленно покинуть клуб. Нам нужны преданные игроки, и мы надеемся, что трансфер состоится до 31 января», – сказал Алемани.

  • Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.
  • В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
  • Рыночная стоимость нападающего – 30 миллионов евро.
  • Его контракт с «Барселоной» истекает 30 июня.

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Дембеле Усман
Комментарии (7)
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petrucho-spb
1642673031
Вот покупка так покупка.
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Cromathaar
1642673952
Вариант для Зенита а ля Малком. Почему бы и нет.
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Вомбат
1642676846
Ага, щас он испугается и разорвет контракт без неустойки. Дураков нет.
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Lipatoff
1642678793
Вот за такие принципе моё им уважение, эти современные игрочишки готовы вообще ничего не делать только бы получать деньги, я если честно за то чтобы его вообще ограничить от игр до лета, посмотрим кто его захочет без видимости игры. Но если будет возможность продать конечно надо продавать
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Эмом
1642687523
какой маленький а уже *****ю*к )
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jek718875
1642696625
Хватит с ним нюнькатся,выбросить уже эту гавёшку пучеглазую
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