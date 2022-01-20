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    Директор «Барселоны»: «Дембеле должен немедленно покинуть клуб»

    Директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил о намерении клуба продать нападающего Усмана Дембеле до закрытия зимнего трансферного окна.

    «Переговоры с Усманом и его агентами длились с июля. Все это время мы вели диалог, клуб делал разные предложения, но представители футболиста систематически отвечали отказом.

    Сейчас очевидно, что игрок не хочет продолжать выступать за «Барсу» и не привержен будущему проекту. Мы сообщили Дембеле и его агентам, что он должен немедленно покинуть клуб. Нам нужны преданные игроки, и мы надеемся, что трансфер состоится до 31 января», – сказал Алемани.

    • Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.
    • В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Рыночная стоимость нападающего – 30 миллионов евро.
    • Его контракт с «Барселоной» истекает 30 июня.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    20.01.2022 12:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +712

      jek718875 6 часов назад

      Хватит с ним нюнькатся,выбросить уже эту гавёшку пучеглазую

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      Рейтинг: +166

      Эмом 9 часов назад

      какой маленький а уже *****ю*к )

      0
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      Рейтинг: +182

      Lipatoff 11 часов назад

      Вот за такие принципе моё им уважение, эти современные игрочишки готовы вообще ничего не делать только бы получать деньги, я если честно за то чтобы его вообще ограничить от игр до лета, посмотрим кто его захочет без видимости игры. Но если будет возможность продать конечно надо продавать

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      Рейтинг: +10973

      Вомбат 12 часов назад

      Ага, щас он испугается и разорвет контракт без неустойки. Дураков нет.

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      Рейтинг: +815

      Cromathaar 12 часов назад

      Вариант для Зенита а ля Малком. Почему бы и нет.

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      Рейтинг: +10973

      Вомбат > Cromathaar 12 часов назад

      Невозможно. Он поедет только в топ-команду. И только в такую, где ему будут платить 24 млн евро в год. Бюджет Зенита позволяет платить макисмум 4 млн. Столько, сколько недавно предложили Азмуну.

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      Рейтинг: +2169

      petrucho-spb 13 часов назад

      Вот покупка так покупка.

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