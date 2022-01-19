Билеты на ЧМ-2022 для катарцев стоят в два раза дешевле, чем для россиян на ЧМ-2018

Организаторы ЧМ-2022 опубликовали цены на билеты. Для жителей Катара самые дешевые билеты будут стоить 11 долларов – в два раза дешевле, чем было для россиян на ЧМ-2018.

Иностранные фанаты не смогут купить билет на матч ЧМ-2022 дешевле, чем за 70 долларов.

Турнир пройдет в ноябре-декабре.

Это будет 1-й ЧМ на Ближнем Востоке.

В Катаре сейчас проводит сбор «Динамо».

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