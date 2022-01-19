Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста

    Билеты на ЧМ-2022 для катарцев стоят в два раза дешевле, чем для россиян на ЧМ-2018

    Организаторы ЧМ-2022 опубликовали цены на билеты. Для жителей Катара самые дешевые билеты будут стоить 11 долларов – в два раза дешевле, чем было для россиян на ЧМ-2018.

    Иностранные фанаты не смогут купить билет на матч ЧМ-2022 дешевле, чем за 70 долларов.

    • Турнир пройдет в ноябре-декабре.
    • Это будет 1-й ЧМ на Ближнем Востоке.
    • В Катаре сейчас проводит сбор «Динамо».

    Фомин: «Хочется вернуться в Катар в конце года в качестве игрока сборной»

    Источник: AP

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2022 09:41
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1479

      моэм 19 января, 20:02

      Так у них ворам руки отрубают ... а воров уровня депутатов забрасывают камнями ...насмерть!...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93143

      zigbert 19 января, 16:02

      Таким и должно быть отношение к болельщикам страны организатора ЧМ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      DMитрий 19 января, 12:47

      Надо вообще банить ЧМ в таких странах (с е.учими правилами, строгими ограничениями и т.п.) И когда на стадионе будет 10000 чел. местных за 11 долларов, ФИФА десять раз на будущее подумает, - а надо ли еще раз "продавать" ЧМ в такую недострану.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15364

      paracetamol 19 января, 12:06

      А еще неизвестно, попадем ли мы туда? С таким-то физруком!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13112

      Cleaner 19 января, 11:20

      Это показывает отношение государства к СВОИМ ГРАЖДАНАМ.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 > Cleaner 19 января, 12:10

      ... отношение ВЛАСТИ государства российского к ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2553

      Enter2006 19 января, 11:04

      Потому что у них бункерного нет. Ещё не забываем, что в 2018м было озвучено о поднятии НДС и пенсионного возраста, отбивать то затраты в России принято с простых работяг, а не с сечиных миллеров потаниных и т.д.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +747

      Vitaga 19 января, 10:30

      у нас очень богатая страна - это катар нищий наверное)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13674

      Hektor 84 > Vitaga 6 часов назад

      Богатая страна Россия с нищим народом! Нам всем теперь на 5 лет больше ишачить придется за копейки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +235

      КУКУШКА 19 января, 09:45

      Туда и поедут все с баблом,70 баксов для них не деньги)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1668

      lek! 19 января, 09:43

      Катарцы беднее Россиян , вот государство беспокоится о своих гражданах .

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93126
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68538
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru