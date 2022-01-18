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    Фомин: «Хочется вернуться в Катар в конце года в качестве игрока сборной»

    Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, тренирующийся с командой на сборе в Катаре, рассказал, что хочет сыграть на ЧМ-2022.

    «Хочется вернуться в Катар в конце года в качестве игрока сборной. Когда смотришь на стадион чемпионата мира из окна отеля, сразу появляется мотивация работать еще больше», – сказал Фомин.

    • Фомин провел 17 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 6 мячей и отдал 2 ассиста.
    • Контракт Фомина с «Динамо» истекает летом 2025 года.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

    «Вест Хэм» и «Ньюкасл» интересуется Фоминым (Илья Казаков)

    Источник: твиттер «Динамо»

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    18.01.2022 12:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 18 января 2022, 19:01

      Бугага. Не будет там нашей сборной и спасибо за это Валере скажи...(((

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