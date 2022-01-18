Фомин: «Хочется вернуться в Катар в конце года в качестве игрока сборной»

Бугага. Не будет там нашей сборной и спасибо за это Валере скажи...(((
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, тренирующийся с командой на сборе в Катаре, рассказал, что хочет сыграть на ЧМ-2022.
«Хочется вернуться в Катар в конце года в качестве игрока сборной. Когда смотришь на стадион чемпионата мира из окна отеля, сразу появляется мотивация работать еще больше», – сказал Фомин.
- Фомин провел 17 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 6 мячей и отдал 2 ассиста.
- Контракт Фомина с «Динамо» истекает летом 2025 года.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
«Вест Хэм» и «Ньюкасл» интересуется Фоминым (Илья Казаков)