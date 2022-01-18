Фомин: «Хочется вернуться в Катар в конце года в качестве игрока сборной»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, тренирующийся с командой на сборе в Катаре, рассказал, что хочет сыграть на ЧМ-2022.

«Хочется вернуться в Катар в конце года в качестве игрока сборной. Когда смотришь на стадион чемпионата мира из окна отеля, сразу появляется мотивация работать еще больше», – сказал Фомин.

Фомин провел 17 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 6 мячей и отдал 2 ассиста.

Контракт Фомина с «Динамо» истекает летом 2025 года.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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