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«Вест Хэм» и «Ньюкасл» интересуется Фоминым (Илья Казаков)

12 января 2022, 13:38
7

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин может перейти в «Вест Хэм» или «Ньюкасл».

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» интересуется полузащитником «Монако» Александром Головиным.

«Вест Хэм» знакомится сейчас и с другим полузащитником сборной – Фоминым. Не только «Вест Хэм», но и «Ньюкасл».

Агентство FM Sports Agency ведет карьеру Фомина еще с дубля «Краснодара». И в процессе переговоров со знаменитыми итальянцами из GG11 досье на Фомина оказалось в двух клубах АПЛ.

То, что Фомина изучают в АПЛ – ещe один козырь в его пользу.

Если Головин игрок уже сложившийся, с очевидным потолком возможностей, Фомин все еще в стадии роста», – написал в свое телеграм-канале Илья Казаков.

  • Фомин провел 17 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 6 мячей и отдал 2 ассиста.
  • Контракт Фомина с «Динамо» истекает летом 2025 года.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро

Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Динамо Вест Хэм Ньюкасл Фомин Даниил
Комментарии (7)
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ЖивиФутболом
1641984697
24 года, самое время рвать когти, и уж тем более в англию. незадумываясь уезжай.
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Форвард 79
1641989974
Бред Фомин ещё очень сырой для АПЛ
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Олег1204
1641993231
у них Краля и хрен с горящими глазами Влашич, нах им еще центр полузащитники? Мариновать что ли.
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САДЫЧОК
1642002661
Обычный средний игрок ! Не может им , интересоваться «Вест Хэм» и «Ньюкасл» Любой из Куба Африки в разы сильнее !
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