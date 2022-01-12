«Вест Хэм» и «Ньюкасл» интересуется Фоминым (Илья Казаков)

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин может перейти в «Вест Хэм» или «Ньюкасл».

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» интересуется полузащитником «Монако» Александром Головиным.

«Вест Хэм» знакомится сейчас и с другим полузащитником сборной – Фоминым. Не только «Вест Хэм», но и «Ньюкасл».

Агентство FM Sports Agency ведет карьеру Фомина еще с дубля «Краснодара». И в процессе переговоров со знаменитыми итальянцами из GG11 досье на Фомина оказалось в двух клубах АПЛ.

То, что Фомина изучают в АПЛ – ещe один козырь в его пользу.

Если Головин игрок уже сложившийся, с очевидным потолком возможностей, Фомин все еще в стадии роста», – написал в свое телеграм-канале Илья Казаков.