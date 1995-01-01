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    «Вест Хэм» и «Ньюкасл» интересуется Фоминым (Илья Казаков)

    Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин может перейти в «Вест Хэм» или «Ньюкасл».

    Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» интересуется полузащитником «Монако» Александром Головиным.

    «Вест Хэм» знакомится сейчас и с другим полузащитником сборной – Фоминым. Не только «Вест Хэм», но и «Ньюкасл».

    Агентство FM Sports Agency ведет карьеру Фомина еще с дубля «Краснодара». И в процессе переговоров со знаменитыми итальянцами из GG11 досье на Фомина оказалось в двух клубах АПЛ.

    То, что Фомина изучают в АПЛ – ещe один козырь в его пользу.

    Если Головин игрок уже сложившийся, с очевидным потолком возможностей, Фомин все еще в стадии роста», – написал в свое телеграм-канале Илья Казаков.

    • Фомин провел 17 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 6 мячей и отдал 2 ассиста.
    • Контракт Фомина с «Динамо» истекает летом 2025 года.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      uils 6 минут назад

      Пpогнoзы футбольных матчей pro100bets.ru

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    • ...
      Рейтинг: +54

      ЖивиФутболом 1 час назад

      24 года, самое время рвать когти, и уж тем более в англию. незадумываясь уезжай.

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      Рейтинг: +6369

      vladik12 > ЖивиФутболом 53 минуты назад

      Уж лучше понять, что не получилось, и вернуться, чем потом в старости жалеть, что не попробовал.
      Конечно, надо уезжать. А то получится, как Дзюбиньо: просидел всю жизнь в тепличных условиях и останется в памяти людской не более чем прикроватным онанюгой.

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