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    «Вест Хэм» интересуется Головиным («РБ-Спорт»)

    «Вест Хэм» проявляет интерес к полузащитнику «Монако» Александру Головину.

    По информации «РБ-Спорт», стороны еще не приступили к переговорам по трансферу. Английский клуб собирает информацию о том, готов ли Головин к переходу.

    Ранее сообщалось, что 25-летним россиянином интересуется «Эвертон».

    • «Вест Хэм» идет на 5-м месте в АПЛ.
    • Головин играет за «Монако» с 2018 года. Его контракт рассчитан до июня 2024 года.
    • В сезоне Лиги 1 у Головина 13 матчей, 2 гола, 2 ассиста.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22290

      DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

      Было бы здорово.25 лет, самое время испытать себя в самом сильном чемпионате.

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      Рейтинг: +23918

      vladimir-7 1 час назад

      Вот соберут информацию о готовности Головина переходить в Вест Хэм,
      и договорятся с Монако, тогда нам и сообщите, РБ-Спорт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13469

      ilichkadr 1 час назад

      Вест Хэм не для Головина, там надо бегать все 90 минут.

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