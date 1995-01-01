«Вест Хэм» интересуется Головиным («РБ-Спорт»)

«Вест Хэм» проявляет интерес к полузащитнику «Монако» Александру Головину.

По информации «РБ-Спорт», стороны еще не приступили к переговорам по трансферу. Английский клуб собирает информацию о том, готов ли Головин к переходу.

Ранее сообщалось, что 25-летним россиянином интересуется «Эвертон».