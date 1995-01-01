«Вест Хэм» интересуется Головиным («РБ-Спорт»)

Было бы здорово.25 лет, самое время испытать себя в самом сильном чемпионате.
«Вест Хэм» проявляет интерес к полузащитнику «Монако» Александру Головину.
По информации «РБ-Спорт», стороны еще не приступили к переговорам по трансферу. Английский клуб собирает информацию о том, готов ли Головин к переходу.
Ранее сообщалось, что 25-летним россиянином интересуется «Эвертон».
- «Вест Хэм» идет на 5-м месте в АПЛ.
- Головин играет за «Монако» с 2018 года. Его контракт рассчитан до июня 2024 года.
- В сезоне Лиги 1 у Головина 13 матчей, 2 гола, 2 ассиста.