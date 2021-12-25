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    Бенитес хочет подписать в «Эвертон» Головина (The Athletic)

    «Эвертон» по-прежнему заинтересован в трансфере полузащитника «Монако» Александра Головина. Футболист нужен менеджеру англичан Рафаэлю Бенитесу.

    Россиянин стоит 25 миллионов евро. Другая цель «Эвертона» в среднюю линию – Шон Лонгстафф из «Ньюкасла».

    • 25-летний россиянин играет за «Монако» с 2018 года.
    • Его контракт с французским клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • В сезоне Лиги 1 у Головина 13 матчей, 2 гола, 2 ассиста.

    Вице-президент «Монако»: «Неправда, что мы запросили у «Эвертона» 46 миллионов за Головина. Клуб не готов его продать»

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    Источник: The Athletic

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    25.12.2021 23:34
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