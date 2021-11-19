Вице-президент «Монако»: «Неправда, что мы запросили у «Эвертона» 46 миллионов за Головина. Клуб не готов его продать»

Вице-президент «Монако» Олег Петров сообщил, что французский клуб не планирует продавать полузащитника Александра Головина.

«Монако» запросило 46 миллионов у «Эвертона»? Это всe неправда, это не так, мы ничего не запрашивали у английского клуба. Сейчас мы не готовы продать Головина», – сказал Петров.

В этом сезоне Головин провeл за «Монако» 16 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

25-летний россиянин играет за «Монако» с 2018 года.

Его контракт с французским клубом рассчитан до июня 2024 года.

«Абсолютная чушь». «Эвертон» – о возможном трансфере Головина за 46 миллионов