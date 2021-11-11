«Абсолютная чушь». «Эвертон» – о возможном трансфере Головина за 46 миллионов

Спортивный директор «Эвертона» Марсель Брандс прокомментировал информацию о том, что «Монако» запросил у английского клуба 46 миллионов евро за полузащитника Александра Головина.
«Информация, что «Монако» запросил у нас за Головина 46 миллионов евро – это абсолютная чушь», – сказал Брандс.
- В этом сезоне Головин провeл за «Монако» 16 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
- 25-летний россиянин играет за «Монако» с 2018 года.
- Его контракт с французским клубом рассчитан до июня 2024 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»