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    «Абсолютная чушь». «Эвертон» – о возможном трансфере Головина за 46 миллионов

    Спортивный директор «Эвертона» Марсель Брандс прокомментировал информацию о том, что «Монако» запросил у английского клуба 46 миллионов евро за полузащитника Александра Головина.

    «Информация, что «Монако» запросил у нас за Головина 46 миллионов евро – это абсолютная чушь», – сказал Брандс.

    • В этом сезоне Головин провeл за «Монако» 16 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
    • 25-летний россиянин играет за «Монако» с 2018 года.
    • Его контракт с французским клубом рассчитан до июня 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2122

      acor94 4 минуты назад

      Слушай Брандс, не знаешь, так молчи лучше. Поналезут всякие "эксперты" и "директоры". Без тебя вопрос решат, не переживай.

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