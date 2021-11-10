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    Liverpool Echo: «Монако» потребовал у «Эвертона» за Головина 47 миллионов

    «Эвертон» продолжает интересоваться полузащитником «Монако» Александром Головиным. Англичане узнали цену, за которую монегаски готовы отпустить россиянина. Речь идет о 47 миллионах евро.

    Трансфер может состояться в январе. В игроке лично заинтересован главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес.

    • В сезоне-2021/22 Головин провeл за «Монако» 16 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативных паса.
    • Головин играет за «Монако» с 2018 года.
    • Его контракт с «Монако» рассчитан до июня 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Liverpool Echo

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    10.11.2021 23:17
    Комментарии7
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      Рейтинг: +656

      kliker 1 час назад

      Цена хотелок - 46, трансфермакркта - 28, а реальная 9.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1233

      Sedoi_Goblin 1 час назад

      "Эвертон" "Монако" : "Ты что,с ума сошёл????" )))

      0
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      Рейтинг: +5763

      порт 1 час назад

      На другом сайте говорится про 40 лямов.

      0
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      Рейтинг: +6138

      vladik12 > порт 1 час назад

      40 - это в фунтах.
      46,7 - это в евро, т.е. 47 округленно.

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      Рейтинг: +12231

      житель СПб 1 час назад

      Фантасмагория какая-то ... На ровном месте, непонятно за что - такие деньги.

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      Рейтинг: +6138

      vladik12 > житель СПб 1 час назад

      За качественного игрочка, не?

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      Рейтинг: +1887

      CSKA471 > житель СПб 1 час назад

      Он стоит больше, лишьбы чемп подошел и команда тренерская подзодящая, главное тренер по фиике и врачебный корпус

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