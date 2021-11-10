Liverpool Echo: «Монако» потребовал у «Эвертона» за Головина 47 миллионов

«Эвертон» продолжает интересоваться полузащитником «Монако» Александром Головиным. Англичане узнали цену, за которую монегаски готовы отпустить россиянина. Речь идет о 47 миллионах евро.

Трансфер может состояться в январе. В игроке лично заинтересован главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес.