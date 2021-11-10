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  • Liverpool Echo: «Монако» потребовал у «Эвертона» за Головина 47 миллионов

Liverpool Echo: «Монако» потребовал у «Эвертона» за Головина 47 миллионов

10 ноября 2021, 23:17
17

«Эвертон» продолжает интересоваться полузащитником «Монако» Александром Головиным. Англичане узнали цену, за которую монегаски готовы отпустить россиянина. Речь идет о 47 миллионах евро.

Трансфер может состояться в январе. В игроке лично заинтересован главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес.

  • В сезоне-2021/22 Головин провeл за «Монако» 16 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативных паса.
  • Головин играет за «Монако» с 2018 года.
  • Его контракт с «Монако» рассчитан до июня 2024 года.

Источник: Liverpool Echo
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Монако Эвертон Головин Александр
Комментарии (17)
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житель СПб
1636575671
Фантасмагория какая-то ... На ровном месте, непонятно за что - такие деньги.
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порт
1636576011
На другом сайте говорится про 40 лямов.
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Sedoi_Goblin
1636576634
"Эвертон" "Монако" : "Ты что,с ума сошёл????" )))
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kliker
1636577688
Цена хотелок - 46, трансфермакркта - 28, а реальная 9.
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Play
1636601995
Походу у Головина в Монако плохи дела, играет мало. Агент начал своё дело. Помню, когда он из ЦСКА уходил, тоже ежедневно всплывали новости об интересе Ювентуса, Челси, Барселоны и суммы больше сорока миллионов. Теперь та же песня сначала. Бенитес сам в Эвертоне без году неделя и задержится ли надолго большой вопрос, команда идёт на 11 месте. Никто ему под личную заинтересованность не выделит 40 миллионов на игрока с шестью результативными действиями в сезоне чемпионата Франции.
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Niko
1636603207
Зря он в Англию хочет. Саша топовый игрок, только здоровье у него далеко не богатырское, а там вполне могут поломать. Лучше уж Испания
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Hektor 84
1636628822
47 за хрустального лавочника?
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zigbert
1636632945
Что то уж очень завысили его стоимость.
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