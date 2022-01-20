«Динамо» показало первые голы Смолова после возвращения в команду

«Динамо» в товарищеском матче разгромило команду вооруженных сил Катара со счетом 12:0.

Дубль оформил нападающий Федор Смолов, для которого эта игра стала дебютной после возвращения в клуб.

Оба мяча форвард забил с пенальти. Динамовская пресс-служба выложила видео с его голами.

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