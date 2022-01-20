Товарищеский матч. «Динамо» забило 12 голов команде вооруженных сил Катара

Феде создали сложные условия - в напах только Груля был из основы, справа играл Жуковский, совсем не айс ИМХО. Хотя вроде Шварцу понравился и тот перерешил, берёт на второй сбор. Заха сделал голевой на Федю(второй пеналь), а Груля заработал первый пеналь и выложил на ногу в трёх метрах от ворот на Жуковского. Сулаквелидзе выглядел прекрасно, как и ожидалось(дриблёр от бога), но нерезультативно, потери и нет острых пасов. Так что первая смена забила всего лишь 3 гола из 12. Зато вторая смена дала прикурить!
Очень зрело выглядел Ярик. Играл правого напа. Просто мастерски, и его дубль смотрелся на классе. А вот лучший снайпер Динамо-2 Мазурин не так. Сначала просто провалился, фланг вытягивал Скопа. Но потом ему подарили гол, мяч на ногу выложил Шима. И пошло - второй гол забил уже сам на 90 минуте между ног вратаря - красивейший гол. Скопа в своём стиле, похоже на гол Зениту в Москве - прошёл, правда, на дрибинге, но пробил вратаря в ближний угол так же. Самый красивый гол у Сабы(кстати, он единственный отыграл 90 минут - в первом ЦЗ, во втором опорником) - дальний мощный удар в девятку. Ну, Тюка есть Тюка - вроде коряво, но один замкнул, второй забил. Фомин сделал-таки паненку, болелы в чате всё от Феди ждали, а исполнил Даня). Шима молодец - видно было, что пара Шима-Фома на голову лучше Заха-Сулаквелидзе. В следующем году посмотрим второго грузина(Гагнидзе) - может этот получше будет.
«Динамо» в товарищеском матче разгромило команду вооруженных сил Катара со счетом 12:0.
По дублю оформили Федор Смолов, Константин Тюкавин, Андрей Мазурин и Ярослав Гладышев.
Товарищеский матч
Динамо (Россия) – Команда вооруженных сил Катара – 12:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Смолов, 27 (с пенальти); 2:0 – Смолов, 31 (с пенальти); 3:0 – Жуковский, 45; 4:0 – Тюкавин, 49; 5:0 – Скопинцев, 57; 6:0 – Гладышев, 66; 7:0 – Мазурин, 69; 8:0 – Сазонов, 68; 9:0 – Тюкавин, 80; 10:0 – Гладышев, 84; 11:0 – Фомин, 88 (с пенальти), 12:0 – Мазурин, 90.
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