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  • Товарищеский матч. «Динамо» забило 12 голов команде вооруженных сил Катара

Товарищеский матч. «Динамо» забило 12 голов команде вооруженных сил Катара

20 января 2022, 19:19
22

«Динамо» в товарищеском матче разгромило команду вооруженных сил Катара со счетом 12:0.

По дублю оформили Федор Смолов, Константин Тюкавин, Андрей Мазурин и Ярослав Гладышев.

Товарищеский матч

Динамо (Россия) – Команда вооруженных сил Катара – 12:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Смолов, 27 (с пенальти); 2:0 – Смолов, 31 (с пенальти); 3:0 – Жуковский, 45; 4:0 – Тюкавин, 49; 5:0 – Скопинцев, 57; 6:0 – Гладышев, 66; 7:0 – Мазурин, 69; 8:0 – Сазонов, 68; 9:0 – Тюкавин, 80; 10:0 – Гладышев, 84; 11:0 – Фомин, 88 (с пенальти), 12:0 – Мазурин, 90.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Динамо
Комментарии (22)
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Persona_non_Grata
1642696050
А нужны ли встречи с такими соперниками ???
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Fusballer
1642697314
Надо такие встречи уже официальными признавать в клубе Григория Федотова. Чтобы Смоловы, Дзюбы и прочие бездари очередные рекорды ставили.
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aaaaahhhh
1642697359
Федю ругают, а он с 11 метров два раза в ворота попал!!!!:))))
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Вомбат
1642697909
Такие результаты ни о чем не говорят, от слова совсем. В январе 2017 года Зенит обыграл команду вооруженных сил Омана (один из эмиратов, у ОАЭ армия сборная) сосчетом 14:1, а потом вылетел от Андерлехта в 1:16 и занял 3 место в чемпионате. В январе 2009 года Рубин на предсезонке проиграл 0:1 команде Чукарички (этот матч зачем-то показывали по ТВ), а через месяц отобрал 5 очков у Барселоны.
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JTherry
1642697934
подумаешь, новость - 12 какой-то командешке из Катара отгрузили... Путин присвоил Миллеру Героя труда к 60-летию, возрождая награды к юбилеям - вот это новость..!) охх*еть, новость, бомбардир - не спи..!
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alex1951
1642704217
Моладца! Уделать Команду хозяев ЧМ,да на их поле,сказка! В рядах Катара - одни генералы да полковники. 12ый гол это шедевр! Изящно ,креативно,бесподобно......
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волчарик
1642709694
Хорошо размялись на тренировке.
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Борисыч1
1642715763
Феде создали сложные условия - в напах только Груля был из основы, справа играл Жуковский, совсем не айс ИМХО. Хотя вроде Шварцу понравился и тот перерешил, берёт на второй сбор. Заха сделал голевой на Федю(второй пеналь), а Груля заработал первый пеналь и выложил на ногу в трёх метрах от ворот на Жуковского. Сулаквелидзе выглядел прекрасно, как и ожидалось(дриблёр от бога), но нерезультативно, потери и нет острых пасов. Так что первая смена забила всего лишь 3 гола из 12. Зато вторая смена дала прикурить! Очень зрело выглядел Ярик. Играл правого напа. Просто мастерски, и его дубль смотрелся на классе. А вот лучший снайпер Динамо-2 Мазурин не так. Сначала просто провалился, фланг вытягивал Скопа. Но потом ему подарили гол, мяч на ногу выложил Шима. И пошло - второй гол забил уже сам на 90 минуте между ног вратаря - красивейший гол. Скопа в своём стиле, похоже на гол Зениту в Москве - прошёл, правда, на дрибинге, но пробил вратаря в ближний угол так же. Самый красивый гол у Сабы(кстати, он единственный отыграл 90 минут - в первом ЦЗ, во втором опорником) - дальний мощный удар в девятку. Ну, Тюка есть Тюка - вроде коряво, но один замкнул, второй забил. Фомин сделал-таки паненку, болелы в чате всё от Феди ждали, а исполнил Даня). Шима молодец - видно было, что пара Шима-Фома на голову лучше Заха-Сулаквелидзе. В следующем году посмотрим второго грузина(Гагнидзе) - может этот получше будет.
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