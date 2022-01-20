Товарищеский матч. «Динамо» забило 12 голов команде вооруженных сил Катара

«Динамо» в товарищеском матче разгромило команду вооруженных сил Катара со счетом 12:0.

По дублю оформили Федор Смолов, Константин Тюкавин, Андрей Мазурин и Ярослав Гладышев.

Товарищеский матч

Динамо (Россия) – Команда вооруженных сил Катара – 12:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Смолов, 27 (с пенальти); 2:0 – Смолов, 31 (с пенальти); 3:0 – Жуковский, 45; 4:0 – Тюкавин, 49; 5:0 – Скопинцев, 57; 6:0 – Гладышев, 66; 7:0 – Мазурин, 69; 8:0 – Сазонов, 68; 9:0 – Тюкавин, 80; 10:0 – Гладышев, 84; 11:0 – Фомин, 88 (с пенальти), 12:0 – Мазурин, 90.

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