Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Товарищеский матч. «Динамо» забило 12 голов команде вооруженных сил Катара

    «Динамо» в товарищеском матче разгромило команду вооруженных сил Катара со счетом 12:0.

    По дублю оформили Федор Смолов, Константин Тюкавин, Андрей Мазурин и Ярослав Гладышев.

    Товарищеский матч

    Динамо (Россия) – Команда вооруженных сил Катара – 12:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Смолов, 27 (с пенальти); 2:0 – Смолов, 31 (с пенальти); 3:0 – Жуковский, 45; 4:0 – Тюкавин, 49; 5:0 – Скопинцев, 57; 6:0 – Гладышев, 66; 7:0 – Мазурин, 69; 8:0 – Сазонов, 68; 9:0 – Тюкавин, 80; 10:0 – Гладышев, 84; 11:0 – Фомин, 88 (с пенальти), 12:0 – Мазурин, 90.

    ЦСКА презентовал турецкого новичка шуткой про русских Наташ

    Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование

    Билеты на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге будут стоить до 120 тысяч рублей

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2022 19:19
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +911

      Борисыч1 1 час назад

      Феде создали сложные условия - в напах только Груля был из основы, справа играл Жуковский, совсем не айс ИМХО. Хотя вроде Шварцу понравился и тот перерешил, берёт на второй сбор. Заха сделал голевой на Федю(второй пеналь), а Груля заработал первый пеналь и выложил на ногу в трёх метрах от ворот на Жуковского. Сулаквелидзе выглядел прекрасно, как и ожидалось(дриблёр от бога), но нерезультативно, потери и нет острых пасов. Так что первая смена забила всего лишь 3 гола из 12. Зато вторая смена дала прикурить!
      Очень зрело выглядел Ярик. Играл правого напа. Просто мастерски, и его дубль смотрелся на классе. А вот лучший снайпер Динамо-2 Мазурин не так. Сначала просто провалился, фланг вытягивал Скопа. Но потом ему подарили гол, мяч на ногу выложил Шима. И пошло - второй гол забил уже сам на 90 минуте между ног вратаря - красивейший гол. Скопа в своём стиле, похоже на гол Зениту в Москве - прошёл, правда, на дрибинге, но пробил вратаря в ближний угол так же. Самый красивый гол у Сабы(кстати, он единственный отыграл 90 минут - в первом ЦЗ, во втором опорником) - дальний мощный удар в девятку. Ну, Тюка есть Тюка - вроде коряво, но один замкнул, второй забил. Фомин сделал-таки паненку, болелы в чате всё от Феди ждали, а исполнил Даня). Шима молодец - видно было, что пара Шима-Фома на голову лучше Заха-Сулаквелидзе. В следующем году посмотрим второго грузина(Гагнидзе) - может этот получше будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2264

      волчарик 2 часа назад

      Хорошо размялись на тренировке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10455

      alex1951 4 часа назад

      Моладца! Уделать
      Команду хозяев ЧМ,да на их поле,сказка!
      В рядах Катара - одни генералы да полковники.
      12ый гол это шедевр! Изящно ,креативно,бесподобно......

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +297

      v.v.navashinsky 5 часов назад

      Еще бы со сборной Дома престарелых сыграли !!!А потом бла-бла-бла на Матч ТВ,и почему это мы так в еврокубках ничего выиграть не можем.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20154

      JTherry 6 часов назад

      подумаешь, новость - 12 какой-то командешке из Катара отгрузили... Путин присвоил Миллеру Героя труда к 60-летию, возрождая награды к юбилеям - вот это новость..!) охх*еть, новость, бомбардир - не спи..!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11419

      Fusballer > JTherry 6 часов назад

      Ура, товарищи! К таким наградам должна прилагаться большая премия, благодаря которой Семак наконец-то сможет обыграть Челси и Ювентус и выйти из группы ЛЧ!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20154

      JTherry > Fusballer 6 часов назад

      через год - алаверды будет, 70 обнулямому стуканет...)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11419

      Fusballer > JTherry 6 часов назад

      Значит у Зенита будет пять чемпионств подряд. Юбилей к юбилею! Хотя у него в этом же году Юбилей(((

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20154

      JTherry > Fusballer 5 часов назад

      щазз тебя заплюсуют апологеты бомжарни...) и точно - в этом, накладочка вышла... значит, не заплюсуют...)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5463

      R_a_i_n > JTherry 4 часа назад

      Ну все правильно!!! Кто у нас самые работяги-то? Миллер, Сечин, Ротенберг. Им и заслуженные награды. А бездырям пенсионерам 8% к пенсии. Все по честному.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2264

      волчарик > Fusballer 3 часа назад

      Дибилизм зашкаливает?Новость про Динамо,а даже здесь хоккеиста и борца приписали Зениту.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10973

      Вомбат 6 часов назад

      Такие результаты ни о чем не говорят, от слова совсем. В январе 2017 года Зенит обыграл команду вооруженных сил Омана (один из эмиратов, у ОАЭ армия сборная) сосчетом 14:1, а потом вылетел от Андерлехта в 1:16 и занял 3 место в чемпионате. В январе 2009 года Рубин на предсезонке проиграл 0:1 команде Чукарички (этот матч зачем-то показывали по ТВ), а через месяц отобрал 5 очков у Барселоны.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10973

      Вомбат > Вомбат 6 часов назад

      Виноват 5 очков у Барсы он отобрал, осенью. Но все равно Рубин в том году выиграл золото. И в предыдущем тоже.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +911

      Борисыч1 > Вомбат 6 часов назад

      Ещё 7 матчей предсезонки будет. А этот интересно было смотреть, там 21 игрок Динамо засветилось.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3278

      aaaaahhhh 6 часов назад

      Федю ругают, а он с 11 метров два раза в ворота попал!!!!:))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +712

      jek718875 > aaaaahhhh 5 часов назад

      В воротах очевидно не было вратаря

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11419

      Fusballer 6 часов назад

      Надо такие встречи уже официальными признавать в клубе Григория Федотова. Чтобы Смоловы, Дзюбы и прочие бездари очередные рекорды ставили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14861

      Persona_non_Grata 6 часов назад

      А нужны ли встречи с такими соперниками ???

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20154

      JTherry > Persona_non_Grata 6 часов назад

      такие матчи действуют расслабляюще на психику, днище с днищем играло...)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +911

      Борисыч1 > Persona_non_Grata 6 часов назад

      У Катара щас вовсю идёт Чемп, очередной тур был вчера. А ПСЖ, которое должно было быть в соседях, не приехали из-за ковида. К слову, эта сборная 3(!) раза брала серебро на Чемпионатах мира среди вояк. И там 4 игрока сборной Катара сегодня были. Всё равно гумно, но лучше не было.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4171

      neim > JTherry 5 часов назад

      Может и действуют, но только на психику Спартака. И это было очень заметно, когда он победил в розыгрыше кубка Матч ТВ, кажется прошлой зимой. А потом пришло лето и фуууу ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20154

      JTherry > neim 4 часа назад

      вот потому и отказались играть на Кубок матч-премьер, и оказалось, что аудитория пропала у канала... а за 12 голов команде вооруженных сил Катара - просто завидуем...)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +316

      orlovcar > Persona_non_Grata 2 часа назад

      обычный товарняк. обкатка игроков, просмотр кто на что способен. опять же смолова проверили на пенали как альтернатива штатскому пенальтисту

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +316

      orlovcar > neim 2 часа назад

      не советую отвечать свинорылому, у которого на аве Джон Терри. априори это проститутка, сама не знающая за кого болеть)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93126
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68538
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru