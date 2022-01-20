Смолов забил дебютные голы после возвращения в «Динамо». Оба – с пенальти

2 гола - это хорошо. А почему остальные 10 не показали? Динамо выиграло 12:0 !!!
Нападающий «Динамо» Федор Смолов забил дебютные голы после возвращения в столичный клуб.
31-летний россиянин дважды отличился с пенальти в товарищеском матче с командой вооруженных сил Катара (2:0, первый тайм).
- «Динамо» подписало контракт со Смоловым до 2024 года.
- Форвард взял себе 40-й игровой номер. Под ним он начинал карьеру в «Динамо».
- Смолов принадлежал «Динамо» с 2007 по 2015 год. Он забил 3 гола за клуб в РПЛ.
С возвращением, Федя #ДинамоВСК pic.twitter.com/zQ7usvPKAi— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 20, 2022
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