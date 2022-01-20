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    Смолов забил дебютные голы после возвращения в «Динамо». Оба – с пенальти

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов забил дебютные голы после возвращения в столичный клуб.

    31-летний россиянин дважды отличился с пенальти в товарищеском матче с командой вооруженных сил Катара (2:0, первый тайм).

    • «Динамо» подписало контракт со Смоловым до 2024 года.
    • Форвард взял себе 40-й игровой номер. Под ним он начинал карьеру в «Динамо».
    • Смолов принадлежал «Динамо» с 2007 по 2015 год. Он забил 3 гола за клуб в РПЛ.

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    Источник: твиттер «Динамо»

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    20.01.2022 18:07
    Комментарии7
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      Рейтинг: +911

      Борисыч1 6 часов назад

      2 гола - это хорошо. А почему остальные 10 не показали? Динамо выиграло 12:0 !!!

      0
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      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 > Борисыч1 6 часов назад

      Когда забило Динамо 10 голов, Катар играл без вратаря.

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      Рейтинг: +911

      Борисыч1 > vladimir-7 6 часов назад

      Бабушке своей расскажи. А я смотрел весь матч.

      0
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      Рейтинг: +1479

      моэм 6 часов назад

      Забить пеналь ещё надо суметь ...у Феди , как и у Артёма нервы железные ...да и забей Динамо свои пару пеналей , сейчас бы лидировал .

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      Рейтинг: +11419

      Fusballer 7 часов назад

      Достойно! Конкурент Месси в борьбе за ЗМ!

      1
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      Рейтинг: +31354

      oyabun 7 часов назад

      Ликуйте, динамики! Какого голеадора приобрели. )))

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      Рейтинг: +20154

      JTherry > oyabun 6 часов назад

      "голеадор", наверное, оба "паненкой" хотел бить...)))

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