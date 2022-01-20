Смолов забил дебютные голы после возвращения в «Динамо». Оба – с пенальти

Нападающий «Динамо» Федор Смолов забил дебютные голы после возвращения в столичный клуб.
31-летний россиянин дважды отличился с пенальти в товарищеском матче с командой вооруженных сил Катара (2:0, первый тайм).
- «Динамо» подписало контракт со Смоловым до 2024 года.
- Форвард взял себе 40-й игровой номер. Под ним он начинал карьеру в «Динамо».
- Смолов принадлежал «Динамо» с 2007 по 2015 год. Он забил 3 гола за клуб в РПЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
ЦСКА презентовал турецкого новичка шуткой про русских Наташ
Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование
Билеты на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге будут стоить до 120 тысяч рублей
Источник: твиттер «Динамо»